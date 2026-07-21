Szczere wyznanie Podolskiego. Jednej rzeczy bardzo mu żal

W maju tego roku Podolski oficjalnie sfinalizował zakup 86 procent udziałów w Górniku. Były zawodnik tego klubu odkupił je od miejskiego samorządu za niespełna 4 miliony złotych. Wraz z końcem ubiegłego sezonu wygasł jego dotychczasowy kontrakt z ekipą z Zabrza, co ostatecznie przypieczętowało zakończenie przez niego swojej piłkarskiej kariery. Na wyjazdowy mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów przyleciał więc on już w roli właściciela.

- Na początku zawsze trochę boli, że nie ma mnie już na murawie. Zobaczymy, jakie to będzie uczucie dzisiaj i w kolejnych tygodniach. Na razie jednak czuję spokój, bo pełnię w klubie trochę inną rolę, a wokół tego było mnóstwo spraw pozaboiskowych - powiedział.

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- Już rok temu miałem kończyć karierę, ale ostatecznie ją przedłużyłem. Tak jak zawsze powtarzałem - boisko po prostu kocham. Obojętnie gdzie gramy, kto jest rywalem i co to za mecz - zawsze brakuje tej gry - dodał 41-latek.

Górnik to 14-krotny mistrz Polski, 7-krotny zdobywca krajowego pucharu i jedyny w historii polski finalista europejskich rozgrywek (finał Pucharu Zdobywców Pucharów z Manchesterem City w 1970 roku).

- To dopiero początek sezonu, ale przeciwnik mierzy się ze swoimi problemami. Mają mnóstwo zmian, nowy zarząd, w ich klubie sporo się teraz dzieje. U nas jest pod tym względem znacznie większa stabilność. Wiadomo, że kiedy zespół ma za sobą dobry sezon, to po wyróżniających się zawodników zgłaszają się inne kluby. Na szczęście sytuacja transferowa wygląda u nas super. Zamierzamy dalej ciężko pracować i nie mamy się czego bać - zakończył były piłkarz pochodzący z Gliwic.

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ŁO, Polsat Sport