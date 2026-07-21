Tak FIFA traktuje Lewandowskiego. Sam o tym opowiedział. "Dożywotnio"

Lewandowski w swojej karierze sięgnął po wiele tytułów, zarówno drużynowych, jak i indywidualnych. Dzięki jednemu z tych wyróżnień mógł cieszyć się miejscem w loży VIP z legendami futbolu.

Podczas oglądania transmisji w telewizji można było zobaczyć kapitana reprezentacji Polski, siedzącego obok mistrzów świata z 2010 roku, Ikera Casillasa, Xaviego, Iniesty, Davida Villi, Carlesa Puyola i Sergio Ramosa. Po zakończeniu piłkarskiego święta napastnik opublikował na Instagramie zdjęcia z Ronaldinho, Ronaldo Nazario i Novakiem Djokoviciem, których fanom sportu nie trzeba przedstawiać.

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- Jako zwycięzca nagrody FIFA Best mam możliwość korzystania z tego typu zaproszeń dożywotnio - powiedział Lewandowski, cytowany przez portal "WP SportoweFakty".

Możliwość uczestniczenia w takich wydarzeniach "Lewy" zapewnił sobie w 2020 roku, kiedy zdobył po raz pierwszy statuetkę FIFA The Best. Sięgnął po to wyróżnienie również w 2021 roku.

Tylko pięciu innych piłkarzy może liczyć na taki zaszczyt. Są to pozostali zwycięscy plebiscytu FIFA the Best. Poniżej można zapoznać się z wszystkimi zwycięzcami od powstania prestiżowej nagrody:

2016 – Cristiano Ronaldo

2017 – Cristiano Ronaldo

2018 – Luka Modrić

2019 – Lionel Messi

2020 – Robert Lewandowski

2021 – Robert Lewandowski

2022 – Lionel Messi

2023 – Lionel Messi

2024 – Vinícius Júnior

2025 – Ousmane Dembélé

Antoni Bednarczyk, Polsat Sport