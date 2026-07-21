Tragedia połączyła Messiego z ukochaną. Znali się od dzieciństwa

- Kiedy wchodzę do domu, staram się być normalnym ojcem, normalnym mężem, jak każdy inny, biorąc na siebie obowiązki, które wszyscy mamy - poinformował Messi w wywiadzie dla Apple Music. Piłkarz podkreślił też, że niezależnie od sławy w domu prowadzi zwyczajne życie - wychowuje synów, stawia im granice i spędza czas z żoną.

Poznali się jako dzieci w Rosario



Do pierwszego spotkania doszło w domu Lucasa Scaglii - kolegi Messiego z juniorów Newell's Old Boys i kuzyna Antonelli. To właśnie tam kilkuletni Leo zobaczył po raz pierwszy swoją przyszłą żonę. Według bliskich rodziny od razu się nią zauroczył, choć jako nieśmiały chłopak nie potrafił tego okazać.

Kontakt między nimi osłabł, gdy Messi w wieku 13 lat podpisał kontrakt z FC Barcelona i wyjechał do Hiszpanii. Przez kolejne lata żyli osobno - on budował karierę w akademii La Masia, ona studiowała w Rosario stomatologię, a potem komunikację społeczną na Universidad Nacional de Rosario.

Wypadek, który ich połączył na nowo



W maju 2005 roku bliska przyjaciółka Antonelli, Ursula Notz, zginęła w wypadku samochodowym. Jechała jako pasażerka BMW, które 19-letni Matias Capozzuca zabrał bez pozwolenia z salonu ojca. Mężczyzna prowadził pod wpływem alkoholu, stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewa; w wypadku zginęła Ursula oraz drugi z pasażerów.

Jak podają argentyńskie media, po tej tragedii Messi wspierał pogrążoną w żałobie Antonellę - część źródeł, m.in. dziennik La Nacion, podaje przy tym, że przebywał wówczas na wakacjach w Rosario, a nie że przyleciał z Barcelony. Moment ten jest powszechnie uznawany za punkt zwrotny w ich relacji, która odbudowywała się jednak stopniowo: parą zaczęli być około 2007 roku, a publicznie potwierdzili to w 2009 roku.

Ślub, dzieci i wspólne życie



Para wzięła ślub 30 czerwca 2017 roku w rodzinnym Rosario. Na uroczystość przybyło około 260 gości - wśród nich piłkarze Neymar i Luis Suarez oraz piosenkarka Shakira, a argentyńskie media okrzyknęły ceremonię "ślubem stulecia". Mają trzech synów: Thiago (ur. 2012), Mateo (ur. 2015) i Ciro (ur. 2018).

Obecnie rodzina mieszka na Florydzie, gdzie Messi występuje w barwach Inter Miami. Antonella prowadzi tam własną działalność jako influencerka i jest ambasadorką UNICEF, ale nie opuszcza meczów męża - z synami regularnie pojawia się na trybunach, i nie inaczej było podczas mundialu 2026.

- Te chwile są bardzo stresujące, ale najpiękniejsze jest to, że przeżywamy je razem jako rodzina, a moje dzieci mogą budować wspaniałe wspomnienia - przyznała w rozmowie z magazynem Hola!.

Polsat Sport