Z ekipy mistrza Polski do Chemika! Utalentowana siatkarka zmieniła klub

Agata Milewska (rocznik 2006) gra na pozycji środkowej. Swą przygodę z siatkówką rozpoczęła w klubach MKS Dąbrowa Górnicza, SMS PZPS Szczyrk oraz Enea Energetyk Poznań.

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W Tauron Lidze zadebiutowała w sezonie 2024/25 w drużynie ITA Tools Stal Mielec. Był to dla niej bardzo udany okres - w 27 meczach zdobyła łącznie 194 punkty. Popisała się aż 83 punktowymi blokami, co dało jej piąte miejsce w rankingu blokujących. Po zakończonych rozgrywkach została uznana odkryciem sezonu podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki.

W poprzednim sezonie grała w PGE Budowlanych Łódź. Zdobyła z tą drużyną złoty medal mistrzostw Polski oraz Puchar Polski, ale nie dostała zbyt wielu szans na grę. Wystąpiła w zaledwie sześciu ligowych spotkaniach. Łącznie, w trakcie dwóch sezonów, Milewska rozegrała 33 mecze w Tauron Lidze, wywalczyła w nich 214 punktów.

W sezonie 2026/27 Agata Milewska będzie grała w drużynie Lotto Chemik Police. Pozostałymi środkowymi tej drużyny będą reprezentantka Polski Maja Koput (odkrycie sezonu 2025/26) oraz Dominika Ziołnowska i Ewelina Mieszała.