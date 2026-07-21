ZAKSA zbroi się przed sezonem. Transfer reprezentanta ogłoszony!

Paweł WyrobekSiatkówka

Kadra ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przed zbliżającym się wielkimi krokami sezonem siatkarskiej Plusligi została właśnie oficjalnie wzmocniona przez reprezentanta Holandii. Mowa o środkowym bloku, Fabianie Plaku, który ma na swoim koncie występy w lidze włoskiej.

Siatkarz w akcji, atakujący piłkę nad siatką.
fot. PAP/EPA
Fabian Plak (po lewej) zmienił klub

Plak to zawodnik dobrze zaznajomiony z grą w najsilniejszych ligach na świecie. Mierzący 198 cm wzrostu zawodnik ma w swoim dorobku występy między innymi na parkietach ligi włoskiej czy we Francji, gdzie przez dwa lata bronił barw drużyny Chaumont VB 52. Ostatnie trzy sezony Holender spędził we włoskiej serie A1, gdzie reprezentował Pallavolo Padwę i ostatnio Cisternę Volley.

 

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Dla Plaka dołączenie do ZAKSY jest pierwszym kontaktem z polską ligą. Atutami Holendra są na pewno dynamika i dobra gra w bloku. Dla ZAKSY Kędzierzyn Koźle dołączenie do klubu 28-latka ma być kolejnym krokiem w budowaniu mocnej kadry na zbliżający się sezon, w którym zespół z Kędzierzyna-Koźla chce powalczyć o dziesiąte Mistrzostwo Polski w swojej historii.

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