24-latek z zespołem Downa zdobył 7 złotych medali. Zadedykował je ojcu

Tononi reprezentuje barwy włoskiej federacji FISDIR i startuje w kategorii II2, przeznaczonej dla zawodników z zespołem Downa. Występ w Bydgoszczy to kolejny etap jego międzynarodowej kariery - pływak ma już w dorobku medale z mistrzostw świata oraz Trisome Games.

Siedem startów i siedem złotych medali.

Niezwykły wyczyn 24-latka



Zawody rozegrano w Bydgoszczy w dniach 3-12 lipca, z udziałem reprezentacji z całej Europy. Wśród 13 medali Tononiego znalazło się siedem złotych. Dwa Tononi wywalczył w konkurencjach indywidualnych - na 50 metrów stylem dowolnym i 50 metrów stylem motylkowym - a pięć w sztafetach; federacja wymienia wśród nich m.in. 4 × 100 m stylem dowolnym, 4 × 50 m stylem zmiennym oraz 4 × 200 m stylem dowolnym, którą płynął z Giammarią Roncato, Francesco Piccininim i Lorenzo Iannettim. Do tego doszedł brąz na 50 metrów stylem grzbietowym oraz pozostałe krążki wywalczone w kolejnych startach.



- To inspirujące widzieć, jak Mattia, dzień po dniu, spełnia swoje marzenia i nie boi się ryzykować - przekazała mama sportowca, Giusy Tononi w rozmowie z dziennikiem Giornale di Brescia.

Wzruszający gest po wygranej



Występ w Polsce miał dla 24-latka szczególny wymiar. Niewiele ponad miesiąc przed zawodami zmarł nagle, na skutek nagłego pogorszenia stanu zdrowia, jego ojciec Massimo Tononi. Był on w regionie znanym działaczem piłkarskim - pełnił funkcję dyrektora w klubie FC Voluntas i należał do założycieli Realu Castenedolo, a jego śmierć odbiła się echem w lokalnym środowisku sportowym.

Mimo straty Mattia nie zrezygnował ze startu, a treningi pomogły mu poradzić sobie z żałobą. Wszystkie zdobyte w Bydgoszczy medale zadedykował ojcu. Po powrocie powiedział dziennikowi Giornale di Brescia:



- Właśnie dla mojego taty dałem z siebie wszystko w tych startach, które chciałem jemu zadedykować. Każdy mój medal był sposobem, by mu podziękować. Był ze mną w każdej walce i tak będzie zawsze.

Droga na międzynarodowe baseny



Karierę sportową Tononi rozpoczął w grudniu 2021 roku w klubie Polisportiva Bresciana No Frontiere. Po zwycięstwach w zawodach regionalnych i krajowych - głównie w stylu dowolnym, grzbietowym i motylkowym - w październiku 2022 roku został powołany do reprezentacji Włoch na mistrzostwa świata w Albufeirze w Portugalii, gdzie sięgnął po złoto w sztafecie.

Kolejne sukcesy przyszły w następnych sezonach: medale mistrzostw Europy w Padwie w 2023 roku, srebrne krążki i rekordy Włoch podczas Trisome Games 2024 w tureckiej Antalyi, a następnie starty na mistrzostwach świata Virtus w Bangkoku. Występ w Bydgoszczy wpisuje się w tę serię.

Polsat Sport