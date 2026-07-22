Dobre wieści! Tak wygląda ranking UEFA po meczach Lecha i Górnika

Piłka nożna

Polskie drużyny rozpoczęły sezon 2026/27 od spotkań w ramach eliminacji Ligi Mistrzów UEFA. Dzięki wygranej 4:1 z Aarhus, Lech Poznań zdobył pierwsze - i niewykluczone, że nie ostatnie - punkty w rankingu UEFA dla przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy.

Piłkarz w niebiesko-białym stroju i sędzia piłkarski w czarnym stroju na boisku.
fot. PAP/EPA
Polska zajmuje 10. miejsce w rankingu UEFA.

We wtorek polskie drużyny zaczęły zmagania w Europie od drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik Zabrze poległ w pierwszym meczu 0:1 z Fenerbahce, natomiast Lech Poznań ograł 4:1 Aarhus i zyskał tym samym 0,2 punktu do rankingu UEFA dla przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy. Remis dałby 0,1 punktu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak Podolski skomentował mecz z Fenerbahce. "Muszą się tego nauczyć"

 

Nie musi być to ostatnia nagroda dla polskich drużyn dzięki "Kolejorzowi". Podopieczni Nielsa Frederiksena wywalczą kolejne 0,2 punktu, jeśli przejdą do trzeciej rundy kwalifikacji.

 

Po wtorkowych spotkaniach polska liga ma 42,325 pkt. i utrzymała się na 10. miejscu. Dzięki triumfowi Fenerbahce, liga turecka także dopisała do swojego konta 0,2 pkt. Oznacza to, że strata do Turków wciąż wynosi 3,05 pkt.

 

Ranking UEFA:


1. Anglia - 98,519
2. Włochy - 84,232
3. Hiszpania - 78,618
4. Niemcy - 76,688
5. Francja - 65,082
6. Portugalia - 60,250
7. Belgia - 55,650
8. Holandia - 48,729
9. Turcja - 45,375
10. Polska - 42,325
11. Czechy - 41,825
12. Grecja - 40,412
13. Dania - 34,306
14. Norwegia - 33,612
15. Cypr - 31,568

MS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Eliminacje LM UEFA: Czy Lech awansuje do kolejnej rundy?
LECH POZNAŃLIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASARANKING UEFA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Rafał Janicki: Musieliśmy zagrać mądrze i poniekąd nam się to udało
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 