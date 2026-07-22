Dobre wieści! Tak wygląda ranking UEFA po meczach Lecha i Górnika

We wtorek polskie drużyny zaczęły zmagania w Europie od drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik Zabrze poległ w pierwszym meczu 0:1 z Fenerbahce, natomiast Lech Poznań ograł 4:1 Aarhus i zyskał tym samym 0,2 punktu do rankingu UEFA dla przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy. Remis dałby 0,1 punktu.

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Nie musi być to ostatnia nagroda dla polskich drużyn dzięki "Kolejorzowi". Podopieczni Nielsa Frederiksena wywalczą kolejne 0,2 punktu, jeśli przejdą do trzeciej rundy kwalifikacji.

Po wtorkowych spotkaniach polska liga ma 42,325 pkt. i utrzymała się na 10. miejscu. Dzięki triumfowi Fenerbahce, liga turecka także dopisała do swojego konta 0,2 pkt. Oznacza to, że strata do Turków wciąż wynosi 3,05 pkt.

Ranking UEFA:



1. Anglia - 98,519

2. Włochy - 84,232

3. Hiszpania - 78,618

4. Niemcy - 76,688

5. Francja - 65,082

6. Portugalia - 60,250

7. Belgia - 55,650

8. Holandia - 48,729

9. Turcja - 45,375

10. Polska - 42,325

11. Czechy - 41,825

12. Grecja - 40,412

13. Dania - 34,306

14. Norwegia - 33,612

15. Cypr - 31,568

MS, Polsat Sport