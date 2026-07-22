Od straty seta do pewnej wygranej! Brazylia w półfinale siatkarskiej Ligi Narodów

Spotkanie lepiej rozpoczęły Brazylijki (5:3), jednak po dwóch asach Nanami Seki, przewagę uzyskała Japonia (7:8). Przez pewien czas gra toczyła się przy przewadze ekipy z Azji, która odskoczyła nawet na trzy oczka (13:16). Brazylia odrobiła straty, gra się wyrównała i losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Mayu Ishikawa wywalczyła piłkę setową dla Japonii (23:24), Julia Bergmann doprowadziła do rywalizacji na przewagi, w niej jednak górą były Japonki, kończąc seta blokiem (24:26).

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W początkowej fazie drugiej partii minimalną przewagę miała Brazylia (9:7). Później do głosu doszły Japonki (10:12, 11:14), jednak siatkarki Canarinhas po fragmencie dobrej i skutecznej gry odwróciły wynik (17:15). Drużyna z Kraju Kwitnącej Wiśni trzymała kontakt z rywalkami, ale kluczowe akcje w końcówce padły łupem Brazylii. Ważną akcję skończyła Ana Cristina (23:21), a później były trzy błędy w ataku, dwa z nich po stronie Japonii (25:22).

Set numer trzy to mocne otwarcie Brazylijek (4:0 - po asie Julii Bergmann, 9:2). Taki wstęp był zapowiedzią dominacji Canarinhas, które grały skutecznie, dobrze prezentowały się w polu serwisowym i powiększały punktowy dystans - w środkowej części seta różnica doszła do dziesięciu oczek (16:6). Przy takiej przewadze miały sytuację pod kontrolą. Jednostronnego seta zamknęła skutecznym atakiem Ana Cristina (25:16).

Bardziej wyrównana była kolejna odsłona, w której wynik krążył wokół remisu (6:6, 12:12). Brazylijki uzyskały dwa oczka przewagi (15:13), ale przeciwniczki odpowiedziały serią wygranych akcji, gdy w polu zagrywki błysnęła Yukiko Wada (15:18). Podopieczne trenera Ze Roberto błyskawicznie wyrównały (18:18) i kapitalnie rozegrały końcówkę seta. Wygrały cztery akcje z rzędu (22:19), a później trzy kolejne. Autowy atak przeciwniczek dał im piłkę meczową, a po chwili Julia Bergmann przypieczętowała awans Brazylii asem serwisowym (25:20).

Skrót meczu Brazylia - Japonia:

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Najwięcej punktów: Ana Cristina (30), Julia Bergmann (24), Rosamaria Montibeller (12) – Brazylia; Yukiko Wada (19), Mayu Ishikawa (15), Yoshino Sato (12) – Japonia. Brazylijki były skuteczniejsze w ataku, zdobyły więcej punktów zagrywką (6-5) i dominowały w bloku (15-8).

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywany w dniach 22-26 lipca w Makau. W półfinale Brazylijki zmierzą się z Włoszkami, które w 1/4 finału pokonały Holandię 3:0.

Brazylia – Japonia 3:1 (24:26, 25:22, 25:16, 25:20)

Brazylia: Roberta Ratzke, Lorena Viezel, Ana Cristina, Diana Duarte, Julia Bergmann, Rosamaria Montibeller – Marcelle Arruda (libero) oraz Kisy Nascimento, Macris Carneiro, Maiara Basso, Luzia Nezzo. Trener: Ze Roberto.

Japonia: Yukiko Wada, Nichika Yamada, Mayu Ishikawa, Haruyo Shimamura, Yoshino Sato, Nanami Seki – Manami Kojima (libero) oraz Satomi Fukudome (libero), Hinata Shigihara, Erika Sakae, Ayane Kitamado, Miku Akimoto. Trener: Ferhat Akbas.

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