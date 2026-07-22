Co za szczęście! Mistrzowie olimpijscy zostaną rodzicami

Na wpis zareagowało mnóstwo osobistości z biathlonowej elity, w tym Norwegowie Tarjei Boe i Marte Olsbu Roeiseland, Włosi Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi i Tommaso Giacomel, Francuzi Quentin Fillon Maillet i Justine Braisaz-Bouchet czy Niemki Franziska Preuss i Denise Herrmann.

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Gratulacje złożono także z oficjalnego profilu Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU). "Nie możemy się już doczekać powitania nowego członka biathlonowej rodziny" - napisano.

Oeberg to m.in. triumfatorka biegu indywidualnego na 15 km na igrzyskach w Pjongczangu oraz sztafety 4x6 km cztery lata później w Pekinie. W tej drużynowej konkurencji zdobyła także srebrne medale w Pjongczangu i w tym roku w Anterselvie (igrzyska Mediolan-Cortina d'Ampezzo). W dorobku ma też trzy tytuły mistrzyni świata, a łącznie 14 medali tej imprezy. Minionej zimy zajęła najwyższą w karierze drugą pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Jej partner i rówieśnik Ponsiluoma to tegoroczny złoty i brązowy medalista, odpowiednio, w biegu na dochodzenie i sztafecie 4x7,5 km. Przed czterema laty w Pekinie był drugi na 15 km. Ma też dwa tytuły mistrza świata.

PAP