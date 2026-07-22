Mecz Górnika Zabrze przełożony! Oficjalny komunikat

Górnik Zabrze rywalizuje w eliminacjach europejskich pucharów. Mecz z Koroną był zaplanowany na 1 sierpnia, między drugą a trzecią rundą tych kwalifikacji. Drużyna ze Śląska zgłosiła wniosek o przełożenie spotkania, a Departament Logistyki Rozgrywek go zaakceptował.

- Nowy termin zostanie wyznaczony po zakończeniu eliminacji, natomiast jeśli jednak Górnik nie awansuje do Ligi Europy, zaległe spotkanie zostanie rozegrane jeszcze we wrześniu - powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

Przełożenie spotkania ma ułatwić Górnikowi przygotowania do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Zabrzanie będą mogli w pełni skupić się na walce o awans do kolejnej rundy kwalifikacji. W poprzednich sezonach z podobnego rozwiązania korzystały również inne polskie kluby, występujące w eliminacjach europejskich pucharów.

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Klub ze Śląska nie czuł potrzeby przekładania meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy, zaplanowanego na 25 lipca. Mecz na inaugurację sezonu Zabrzanie zagrają na swoim stadionie ze Śląskiem Wrocław.

Wicemistrz Polski aktualnie stara się o grę w Lidze Mistrzów. W dwumeczu z Fenerbacze piłkarze Górnika przegrali pierwsze starcie 0:1. Jeśli w drugim spotkaniu nie uda im się obrócić wyniku na ich korzyść, Zabrzanie zagrają z przegranym pary Twente Enschede - Ferencvaros w eliminacjach Ligi Europy. W przypadku gdyby podopieczni Michała Gasparika odrobili straty z turecką drużyną, dalej będą starali się o grę w najbardziej prestiżowych rozgrywkach europejskich i zagrają z wygranym z pary Strum Graz - Hearts.

Antoni Bednarczyk