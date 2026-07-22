El. Ligi Europy: St. Gallen - Benfica. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Piłka nożna

St. Gallen - Benfica to spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Podczas letniego okienka transferowego barwy zespołu z Lizbony zasilił Jakub Kamiński. Gdzie obejrzeć mecz St. Gallen - Benfica w eliminacjach Ligi Europy? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Portret mężczyzny w stroju sportowym, patrzącego w bok, z widocznym fragmentem stadionu w tle.
fot. PAP
Jakub Kamiński jest piłkarzem Benfiki

Finał mundialu nie oznacza końca piłkarskich emocji, wręcz przeciwnie. Wystartował nowy sezon klubowy, a poszczególne drużyny rozpoczynają walkę o udział w europejskich pucharach.

 

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W drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy dojdzie do starcia St. Gallen z Benficą. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Szwajcarii w czwartek 23 lipca.

 

Nie zabraknie polskiego akcentu. Barwy ekipy z Lizbony w letnim okienku transferowym zasilił bowiem Jakub Kamiński. Benfica zapłaciła za polskiego skrzydłowego 17 milionów euro.

El. Ligi Europy: St. Gallen - Benfica. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Transmisja meczu St. Gallen - Benfica w czwartek 23 lipca od godz. 19:55 w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsacie Box Go.

Polsat Sport
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