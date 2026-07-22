Finał mundialu nie oznacza końca piłkarskich emocji, wręcz przeciwnie. Wystartował nowy sezon klubowy, a poszczególne drużyny rozpoczynają walkę o udział w europejskich pucharach.

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W drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy dojdzie do starcia St. Gallen z Benficą. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Szwajcarii w czwartek 23 lipca.

Nie zabraknie polskiego akcentu. Barwy ekipy z Lizbony w letnim okienku transferowym zasilił bowiem Jakub Kamiński. Benfica zapłaciła za polskiego skrzydłowego 17 milionów euro.

El. Ligi Europy: St. Gallen - Benfica. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Transmisja meczu St. Gallen - Benfica w czwartek 23 lipca od godz. 19:55 w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsacie Box Go.

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