Bożydar Iwanow: Fenerbahce. Porażka ale bez większych wad

Pewnie, że w Stambule wicemistrzowie Polski dość rzadko uderzali w światło bramki, a i gra defensywna nie zablokowała wszystkiego, co można było zablokować. Ale to nic dziwnego. Po drugiej stronie była niezwykła siła. Grupa piłkarzy o gigantycznej jakości i doświadczeniu. Już dawno w eliminacjach do europejskich pucharów żaden nasz klub nie mierzył się z tak mocną ekipą. Dlatego to 0:1 zasługuje na słowa uznania.

Futbol to jest prosta gra. Trzeba dostosować strategię do tego, gdzie i z kim się gra. Spróbować wytrącić atuty przeciwnika. Nie zawsze się da. Ale Michal Gasparik właściwie rozrysował sposób grania. A drużyna go realizowała. Nie wpadła w negatywny kołowrotek przez kolejne próby rywala.

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Zamknęła środek pola, spychała Fenerbahce do gry bokami, ale za dużo dobrego z tego nie wynikało. Drużyna, która dość rzadko wykonuje górne dośrodkowania, najwięcej groźnych sytuacji stworzyła właśnie w ten sposób. I głównie po rzutach rożnych. Szybka, oparta na krótkich podaniach forma zdobywania przestrzeni, nie zdawała egzaminu. Mur nie przeciekał. Z gry. Szkoda, że nie wtedy, gdy Talisca zdobył jedynego gola.

Futbol to jest prosta gra. I decydują detale. Także wynikające z analizy rywala. Oglądając sparingi tureckiego kolosa, wiadomo było, że to Brazylijczyk wykonuje wolne lewą nogą właśnie z tego sektora boiska. Trener to oczywiście przekazał. Ale… zbyt mała liczba piłkarzy ustawionych w murze była w tej sytuacji kluczowa.

Jeden zawodnik więcej i być może ta bramka by nie padła. To bramkarz decyduje o tym, ilu ludzi ma stworzyć ścianę. Decyzja była błędna. Interwencja też mogła być lepsza. Nawet trenerzy bramkarzy akurat w tej kwestii byli różnego zdania. Czy w związku z tym Philipa Schulzego należy "krzyżować"? To chłopak z trzeciej ligi w Niemczech. Zostając w ojczyźnie, pewnie nigdy nie zagrałby na Sukru Saracoglu.

To samo dotyczy nowego defensywnego pomocnika, Maxa Dietza, też z Niemiec. Nie wyszedł poza drugą Bundesligę i Greuther Furth. Nie do kogoś takiego, jak 1.FC Kaiserslautern czy Fortuna Dusseldorf. Wymagać od nich takie samego poziomu – i sprytu – jaki prezentują faceci z wygranymi w Lidze Mistrzów albo wracających właśnie po udziale w mistrzostwach świata, jest niedorzeczne.

Trzeba mierzyć siły na zamiary. Zarówno te pierwsze, jak i drugie były jasne na długo przed meczem. Zamiary? Na drugie spotkanie? W rewanżu będzie bardzo trudno. "Fener" powinno grać się zdecydowanie łatwiej niż wczoraj, bo Górnik będzie musiał - i chciał - odpowiedzialnie od czasu do czasu zaatakować. Jednak minimalną porażkę, która daje promyczek nadziei, bardzo mały promyczek, choć zabrzmi to dziwnie, trzeba przyjąć z zadowoleniem i ją szanować.