Fiasko polskiego wicemistrza Europy na MŚ! Awansowali inni

Rządkowski (Wrocławianie) wygrał trzy z sześciu pojedynków w eliminacjach grupowych, w pierwszej rundzie walk pucharowych pokonał Hiszpana Ignacio Breteau 15:10, ale w kolejnej w identycznym stosunku uległ koledze z reprezentacji Adamowi Jakubowskiemu (Orlen AZS AWFiS Gdańsk).

Do czołowej „64” zakwalifikował się również najstarszy w ekipie, 42-letni Leszek Rajski (Wrocławianie), który w decydującym pojedynku eliminacyjnym zwyciężył Brazylijczyka Lorenzo Miona 15:10.

Czwarty z biało-czerwonych - debiutant Jan Nowak (AZS AWF Poznań) - wygrał wszystkie pięć walk grupowych i dzięki bilansowi trafień plus 13 od razu znalazł się w 1/32 finału.

Rywalizacja o medale będzie kontynuowana w sobotę. Jakubowski zacznie od pojedynku z Chilijczykiem Leopoldo Alarconem, Rajski zmierzy się z Niemcem Niklasem Diestelkampem, a rywalem Nowaka będzie Australijczyk Joseph Glasson.

Do zasadniczej części zmagań w turnieju indywidualnym szpadzistek także awansowały trzy Polki. Odpadła Gloria Klughardt, która w decydującej rundzie kwalifikacji przegrała z Dilnaz Murzataevą z Uzbekistanu 11:15 i została sklasyfikowana na 76. pozycji.

Z absencji jednej wyżej notowanej zawodniczki skorzystała Alicja Klasik (obie RMKS Rybnik), która jest 17. w światowym rankingu i jako ostatnia, 16. została zwolniona z eliminacji.

Skutecznie walczyły w nich Barbara Brych (AZS AWF Kraków) i Magdalena Pawłowska (AZS AWF Warszawa). Ta pierwsza w pojedynku o awans do „64” wygrała z Ukrainką Aliną Dmytruk 15:9, a druga pokonała Meksykankę Franię Tejedę 14:13.

W 1/32 finału Klasik, brązowa medalistka tegorocznych mistrzostw Europy i jedyna startująca w Hongkongu z trzeciej drużyny paryskich igrzysk, spotka się z Gruzinką Tamilą Muridową, na drodze Brych stanie Austriaczka Luise Elmer, a Pawłowska zmierzy się ze Szwedką Emmą Fransson, która jest najwyżej notowaną z rywalek Polek.

Tradycyjnie już mistrzostwa świata są podzielone na dwie części - trzy dni walk eliminacyjnych w turniejach indywidualnych, do wyłonienia najlepszych „64”, oraz sześć dni rywalizacji o medale - najpierw indywidualnie, a później drużynowo. W czwartek zmagania rozpoczną szablistki, z wicemistrzynią globu sprzed roku Zuzanną Cieślar, oraz szpadziści.

Polscy szermierze w dotychczasowych startach w MŚ wywalczyli 90 medali. Na ten dorobek składa się 38 indywidualnych (8 złotych, 13 srebrnych, 17 brązowych) i 52 drużynowe (10-16-26).

PAP