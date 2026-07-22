Jest lista zgłoszeń do US Open! Co ze Świątek i Chwalińską?

Sezon tenisowy wkracza w US Swing. Docelowym przystankiem w tym okresie będzie US Open. Tymczasem organizatorzy odkryli pierwsze karty. Ogłosili listy startowe w singlu kobiet i mężczyzn. Co z Polakami?

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Wśród pań pewne udziału są cztery nasze rodaczki. Iga Swiątek i Maja Chwalińska będą rozstawione. W zestawieniu znalazły się także Magdalena Fręch i Magda Linette.

U panów widnieją dwa nazwiska reprezentantów Polski. Mowa o eksportowym już duecie. Do rywalizacji na Flushing Meadows zgłoszeni zostali bowiem Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Zmagania w Nowym Jorku rozpoczną się 30 sierpnia i potrwają do 13 września. Tytułu bronić będą Aryna Sabalenka i Hiszpan Carlos Alcaraz. W 2022 natomiast najlepsza okazała się Świątek.

Polsat Sport