Jest lista zgłoszeń do US Open! Co ze Świątek i Chwalińską?

Tenis

US Open to ostatni turniej wielkoszlemowy w sezonie. Organizatorzy ogłosili listy startowe w singlu kobiet i mężczyzn. Kto z Polaków przystąpi do rywalizacji w Nowym Jorku?

Dwie tenisistki, Iga Świątek po lewej i Magdalena Fręch po prawej, na tle trybun.
fot. PAP/Newscom, PAP/Abaca
Iga Świątek i Magdalena Fręch znalazły się w gronie Polek zgłoszonych do US Open

Sezon tenisowy wkracza w US Swing. Docelowym przystankiem w tym okresie będzie US Open. Tymczasem organizatorzy odkryli pierwsze karty. Ogłosili listy startowe w singlu kobiet i mężczyzn. Co z Polakami?

 

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Wśród pań pewne udziału są cztery nasze rodaczki. Iga Swiątek i Maja Chwalińska będą rozstawione. W zestawieniu znalazły się także Magdalena Fręch i Magda Linette.

 

U panów widnieją dwa nazwiska reprezentantów Polski. Mowa o eksportowym już duecie. Do rywalizacji na Flushing Meadows zgłoszeni zostali bowiem Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

 

Zmagania w Nowym Jorku rozpoczną się 30 sierpnia i potrwają do 13 września. Tytułu bronić będą Aryna Sabalenka i Hiszpan Carlos Alcaraz. W 2022 natomiast najlepsza okazała się Świątek.

Polsat Sport
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CHWALIŃSKAFRĘCHHUBERT HURKACZHURKACZIGA ŚWIĄTEKKAMIL MAJCHRZAKLINETTEMAGDALENA FRĘCHMAGDA LINETTEMAJA CHWALIŃSKAMAJCHRZAKŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTAUS OPENUS OPEN 2026
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