Kacper Tobiasz opuści Ekstraklasę? Bramkarz blisko nowego klubu

Kacper Tobiasz w rundzie jesiennej sezonu 2025/26 grał regularnie. Zmieniło się to podczas przerwy zimowej, kiedy do stołecznej drużyny dołączył trener Marek Papszun. W rundzie wiosennej bramkarz rozegrał pierwsze trzy mecze, po czym został odsunięty od składu przez trenera. Miejsce między słupkami zajął ściągnięty tamtej zimy do klubu rumuński bramkarz, Otto Hindrich.

Tobiasz miał mieć zaproponowany kontrakt przez Legię, lecz 23-latek nie zaakceptował przedstawianych warunków. Bramkarz pożegnał się z kibicami podczas ostatniego spotkania sezonu - 23 czerwca z Motorem Lublin. Papszun wpuścił Tobiasza na ostatnie pięć minut, a po ostatnim gwizdku oficjalnie podziękowano wychowankowi za lata spędzone w klubie.

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Od tamtego czasu kibice zastanawiali się, dokąd trafi młody Polak. Wszystko wskazuje na to, że w końcu dowiedzieliśmy się, gdzie zagra Tobiasz. Mówiono o zainteresowaniu angielskiego klubu Middlesbrough oraz bułgarskiego Łudogorec Razgrad. Ostatecznie szykuje się przeprowadzka do Turcji.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, bramkarz ma podpisać kontrakt z Gaziantep FK. Drużyna zakończyła poprzedni sezon na 12. pozycji w tureckiej ekstraklasie. Szatnię Tobiasz będzie dzielił z Kacprem Kozłowskim. Polski pomocnik od sezonu 24/25 reprezentuje barwy tureckiej drużyny i może ułatwić golkiperowi aklimatyzację w nowym kraju.

Dla wychowanka Legii będzie to pierwsza zagraniczna przygoda w seniorskiej piłce.

Antoni Bednarczyk, Polsat Sport