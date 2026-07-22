Kajetanowicz gotowy, czas na Rajd Polski

Przed duetem ORLEN Rally Team długo wyczekiwany występ na oczach rodzimej publiczności. W Rajdzie Polski, odsłonie mistrzostw Europy FIA ERC oraz krajowego czempionatu, utytułowana załoga pojedzie Toyotą GR Yaris Rally2, podstawioną i obsługiwaną przez hiszpańską stajnię RaceSeven. Dla Kajetanowicza i Szczepaniaka będzie to drugi tegoroczny start. Sezon – odmienny pod względem realizowanego programu od tych z przeszłych lat – rozpoczęli kwietniowym Rajdem Chorwacji, stanowiącym jedną z rund WRC.



We wtorek Kajetanowicz i Szczepaniak odbyli testy, kończąc tym samym kilkutygodniowy okres przygotowawczy przed najważniejszą imprezą w polskim sporcie samochodowym. Do prac nad właściwym ustawieniem Toyoty do walki na śląskich oesach wykorzystano odcinek zlokalizowany niedaleko Ustronia – rodzinnego miasta Kajto. ORLEN Rally Team skoncentrował się na zawieszeniu GR Yarisa Rally2, przy okazji sprawdzając, jak zmiany setupu wpływają na zachowanie samochodu i różnych mieszanek opon.



Kajetanowicz – jedyny zawodnik w historii, który trzy razy z rzędu (2015-2017) zdobył złoto w mistrzostwach Europy – ma na koncie dziesięć startów w Rajdzie Polski. Ponadto raz brał udział jako kierowca auta funkcyjnego, popularnie nazywanego „zerówką”. Ustronianin trzykrotnie zwyciężył w polskim klasyku, każdorazowo gdy rozgrywany był on na nawierzchni szutrowej. Tegoroczny występ będzie dla Mistrza Świata WRC2 Challenger 2023 również swoistą podróżą sentymentalną. Kajetanowicz będzie miał bowiem okazję pościgać się na odcinkach, na których zaczynał swoją pełną sukcesów karierę i szlifował umiejętności. W 2003 roku nieznany wtedy szerszej publiczności Kajto zadebiutował w mistrzostwach Polski, wygrywając podczas Międzynarodowego Rajdu Śląskiego klasę w małym Peugeocie 106 S16.



– Rozpoczął się tydzień rajdowy, którego nie mogłem się doczekać. Testowaliśmy blisko mojego domu, była bardzo fajna atmosfera. Popracowaliśmy z samochodem. Oczywiście tych kilometrów chciałbym przejechać jeszcze więcej, zawsze pozostaje niedosyt. Mam jednak nadzieję, że wkrótce solidnie się pościgamy, „feeling” będzie właściwy, a uśmiech z twarzy nie będzie znikał, bo czeka nas wielkie motorsportowe święto – 82. Rajd Polski. Cały zespół ORLEN Rally Team jest gotowy. Teraz musimy skoncentrować się na zapoznaniu z trasą. Ważne będzie, aby zapisać każdy jej szczegół. Pomimo tego, że jesteśmy na moim terenie, dawno się tutaj nie ścigałem. Te drogi nieco się zmieniają, są bardzo zdradliwe, a fakt, że odcinki znane są prawie wszystkim, również europejskiej czołówce, sprawia, że ten rajd może być bardzo „wyścigowy”. Nie mogę się doczekać przede wszystkim jazdy, ale również spotkania z kibicami. Zapraszam Was wszystkich do strefy ORLEN Rally Team w parku serwisowym. Zobaczycie tam Toyotę GR Yaris Rally2, taką, jaką aktualnie startujemy, oraz historycznego Peugeota 106, dokładnie tego, którym zadebiutowałem w mistrzostwach Polski właśnie na śląskich odcinkach. Emocji i atrakcji na pewno nie zabraknie. Przyjeżdżajcie na Rajd Polski i oczywiście trzymajcie kciuki – powiedział Kajetan Kajetanowicz, reprezentant ORLEN Rally Team.



Rajd Polski to druga – po słynnym Rallye Monte-Carlo – najstarsza tego typu impreza na świecie. W przeszło stuletniej historii większość edycji miała rangę międzynarodową, najczęściej stanowiąc odsłonę Rajdowych Mistrzostw Europy. Siedmiokrotnie goszczono w Polsce rundę WRC. W tym roku zapisany zostanie kolejny rozdział – po dwóch dekadach ścigania na mazurskich szutrach rajd przenosi się na asfaltowe drogi Śląska. Organizatorzy przygotowali piętnaście odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 190 km. Pierwsze kilometry sportowym tempem załogi pokonają w piątek – najpierw w trakcie charakterystycznych dla FIA ERC kwalifikacji, a następnie podczas wieczornego superoesu GZM Katowice powered by ORLEN OIL, wytyczonego w samym centrum miasta. Rywalizacja potrwa do niedzieli.

Informacja prasowa