Klub Wilfredo Leona ogłosił sztab szkoleniowy na nowy sezon! Kto poprowadzi drużynę?

Siatkówka

CUK Anioły Toruń przedstawił sztab szkoleniowy na sezon 2026/27. Trenerem siatkarzy klubu, którego współwłaścicielem jest Wilfredo Leon, nadal będzie Marcin Kryś.

Klub Wilfredo Leona ogłosił sztab szkoleniowy na nowy sezon! Kto poprowadzi drużynę?
fot. Jakub Piasecki/ Cyfrasport
Reprezentant Polski Wilfredo Leon jest współwłaścicielem siatkarskiego klubu CUK Anioły Toruń.

Siatkarze CUK Aniołów od 2024 roku występują w PLS 1. Lidze. W minionym sezonie drużyna z Torunia zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach. Po udanym sezonie klub poinformował, że trenerem zespołu nadal będzie Marcin Kryś, który pełni tę funkcję od grudnia 2024 roku. Oficjalnie ogłoszono również nazwiska członków sztabu szkoleniowego toruńskiego klubu.

 

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Marcin Kryś (rocznik 1983) w czasie kariery siatkarskiej grał na pozycji libero. Reprezentował barwy klubów z Częstochowy, Nysy, Świdnika i Wielunia, grał także na Słowacji. W PlusLidze rozegrał osiem sezonów i wystąpił w 91 meczach. Jako trener prowadził wcześniej drużyny WKS Wieluń (2020-22), AERO Odolena Voda z Czech (2022-24) oraz Olimpię Sulęcin (2024).

 

CUK Anioły Toruń - sztab szkoleniowy na sezon 2026/27:

 

Marcin Kryś – trener

 

Łukasz Detmer – asystent trenera
Oliwier Michalak – asystent trenera pełniący funkcję statystyka
Mateusz Parulski – fizjoterapeuta
Mateusz Gręźlikowski – trener przygotowania motorycznego.

 

RM, Polsat Sport
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