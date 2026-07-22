Koniec turnieju dla Polki! Rywalki okazały się lepsze
Martyna Kubka i Ukrainka Nadia Kiczenok przegrały z rozstawionymi z numerem piątym Brazylijką Ingrid Martins i Japonką Makoto Ninomiyą 6:3, 4:6, 7-10 w 1/8 finału gry podwójnej turnieju WTA 250 na kortach twardych w Pradze.
Martyna Kubka i Nadia Kiczenok przegrały w 1/8 finału debla
Wcześniej Weronika Falkowska i amerykańska tenisistka Alana Smith awansowały do ćwierćfinału. W pierwszej rundzie pokonały Peangtarn Plipuech z Tajlandii i Prarthanę Thombare z Indii 6:1, 6: 2.
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Wynik meczu 1/8 finału debla:
Makoto Ninomiya, Ingrid Martins - Nadia Kiczenok, Martyna Kubka 3:6, 6:4, 10-7Przejdź na Polsatsport.pl
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