Koniec turnieju dla Polki! Rywalki okazały się lepsze

Martyna Kubka i Ukrainka Nadia Kiczenok przegrały z rozstawionymi z numerem piątym Brazylijką Ingrid Martins i Japonką Makoto Ninomiyą 6:3, 4:6, 7-10 w 1/8 finału gry podwójnej turnieju WTA 250 na kortach twardych w Pradze.