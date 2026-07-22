Legia Warszawa ma nowego kapitana. "To musi być zespół z charakterem"

Piłka nożna

Odejście z Legii Warszawa dotychczasowego kapitana Artura Jędrzejczyka niosło ze sobą konieczność przemeblowania hierarchii w szatni. Trener stołecznej drużyny Marek Papszun podjął już decyzję, kto w rozpoczynającym się w piątek sezonie będzie zakładał kapitańską opaskę, a także wyznaczył zastępców. - To musi być zespół z charakterem - powiedział szkoleniowiec na środowej konferencji prasowej.

Legia Warszawa ma nowego kapitana. "To musi być zespół z charakterem"
fot. Cyfrasport
Szkoleniowiec Legii Warszawa Marek Papszun ogłosił swoją decyzję na konferencji prasowej

Dotychczasowym kapitanem Legii był mogący się pochwalić 419 występami w jej barwach i rekordowymi 14 trofeami Jędrzejczyk, który po wygaśnięciu w czerwcu kontraktu rozstał się z klubem.

 

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Szkoleniowiec legionistów Marek Papszun postanowił, że od tej pory kapitańską opaskę będzie zakładał posiadający 178 występów w koszulce z "eLką" na piersi Bartosz Kapustka. Ponadto, na środowej konferencji Papszun zdradził, że w przypadku nieobecności Kapustki na boisku, zastępować go będą kolejno Rafał Augustyniak oraz Paweł Wszołek. Ponadto w radzie drużyny są: Otto Hindrich, Ruben Vinagre, Kamil Piątkowski, Wojciech Urbański i Damian Szymański.

 

- Niezależnie od tego, jacy zawodnicy grają, to musi być to zespół z charakterem, grający jak najlepiej. O zwycięstwo. Każdy dzień pracuje na naszą korzyść. Nie jestem strażakiem, tylko trenerem, który wierzy w mądrą, rozsądną, codzienną pracę - dodał Papszun.

 

Legia rozpocznie sezon już w najbliższy piątek, gdy o godzinie 20:30 zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

Polsat Sport
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