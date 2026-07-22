Liga Narodów siatkarek 2026: Turcja - Kanada. Relacja live i wynik na żywo

Jeżeli chodzi o przeszłość, to Turczynki sięgnęły po tytuł istniejącej od 2018 roku Ligi Narodów 3 lata temu, natomiast na przestrzeni 3 tygodni tegorocznej fazy interkontynentalnej odniosły 9 zwycięstw i poniosły 3 porażki. Co ciekawe, nogi powinęły im się już w 2. oraz 3. meczu, gdy musiały uznać wyższość kolejno Holenderek (0:3) oraz Włoszek (1:3). Później obserwowaliśmy dość długą serię zwycięstw, przerwaną jedynie przegraną z USA (2:3).

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Ostatecznie wyniki te pozwoliły im się uplasować na 4. lokacie, a biorąc pod uwagę skład ćwierćfinałów, podopieczne Daniele Santarelliego będą mogły prawdopodobnie liczyć na rewanż z którąś ekip w półfinale.

Z kolei Kanadyjki zakończyły zmagania na 5. miejscu, legitymując się bilansem 8 zwycięstw i 4 przegranych (1:3 z Niemkami, 2:3 z Japonkami, 1:3 z Tajlandkami oraz 2:3 z Włoszkami). Mogą za to pochwalić się wygraną, i to bez straty seta (25:22, 25:22, 30:28), z USA, a więc najlepszą drużyną pierwszej fazy turnieju.



Areną zmagań turnieju Final Eight będzie leżące na południowym wschodzie Chin Makau.

Relacja live i wynik na żywo meczu Turcja - Kanada w czwartek od godziny 10:00 na Polsatsport.pl.

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