Liga Narodów siatkarek 2026. Turniej finałowy. Wyniki i skróty meczów

USA, Włochy Brazylia, Turcja, Kanada, Japonia, Holandia oraz Chiny w roli gospodarza - to drużyny, które zakwalifikowały się do turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarek 2026. Impreza jest rozgrywana w dniach 22-26 lipca w Makau.

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Liga Narodów siatkarek została rozegrana po raz pierwszy w 2018 roku, zastępując organizowane w latach 1993-2017 World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Polki najlepsze występy zanotowały w trzech poprzednich latach (2023, 2024, 2025) w których zdobywały brązowe medale.

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek 2026 - wyniki meczów:

2026-07-22: Włochy – Holandia 3:0 (25:21, 25:16, 25:16) /ćwierćfinał

2026-07-22: Brazylia – Japonia (środa, godzina 13.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /ćwierćfinał

2026-07-23: Turcja – Kanada (czwartek, godzina 9.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /ćwierćfinał

2026-07-23: USA – Chiny (czwartek, godzina 13.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /ćwierćfinał

RM, Polsat Sport