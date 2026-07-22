Liga Narodów siatkarek 2026: USA - Chiny. Relacja live i wynik na żywo

Amerykanki ustanowioną w 2018 roku Ligę Narodów wygrały już 3-krotnie (2018, 2019 i 2021) i pod tym względem remisują z również uczestniczącymi w turnieju Final Eight Włoszkami (2022, 2024, 2025). Podopieczne Erika Sullivana w trwającej od 3 czerwca do 12 lipca fazie interkontynentalnej odniosły 10 zwycięstw i poniosły 2 porażki (nieoczekiwanie 0:3 z Kanadą oraz 2:3 z Polską), w związku z czym zakończyły ją na zasłużonym 1. miejscu w tabeli.

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Z kolei Chinki zaczęły nieźle - po porażce z Czeszkami (0:3) miało miejsce aż 5 zwycięstw z rzędu (3:2 nad Tajkami, 3:0 nad Serbkami, 3:1 nad Polską, 3:2 nad Niemkami oraz 3:0 nad Francuzkami), jednak później przyszedł gorszy okres (porażki 1:3 z Brazylią, 2:3 z Turcją, 2:3 z Kanadą, 1:3 z Dominikaną i 2:3 z Włochami), i ostatecznie uplasowały się na 9. lokacie. Miejsce w fazie pucharowej miały jednak zagwarantowane ze względu na bycie gospodyniami Final Eight, wobec czego zepchnęły poza turniej znajdujące się na 8. miejscu Polki i zakończyły ich marzenia o medalach.

I choć murowanymi faworytkami są na papierze siatkarki z USA, to doprowadzanie przez podopieczne trenera Zhao Yonga do tie-breaków z takimi przeciwniczkami jak Włoszki czy Turczynki, jednoznacznie świadczy o sporym potencjale tego zespołu. Czy będziemy zatem świadkami niespodzianki?

Turniej zostanie rozegrany w leżącym na południowym wschodzie Chin Makau.

Relacja live i wynik na żywo meczu USA - Chiny w czwartek od godziny 13:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport