Marcin Tybura skomentował niełatwą sytuację w UFC. "Mam nadzieję, że się odbiję"

Będzie to 25. walka Tybury w najbardziej prestiżowej organizacji MMA na świecie. Taki wynik czyni go rekordzistą pod tym względem wśród wszystkich polskich zawodników.

- Szczerze mówiąc nigdy tego nie liczyłem, ale przy każdej kolejnej walce ktoś zawsze mnie uświadamia. Podpisując lata temu kontrakt z UFC nie spodziewałem się, że to wszystko pójdzie w tym kierunku, bo szczerze mówiąc nie planowałem kariery. Dla mnie sport był zawsze pasją, którą konsekwentnie realizowałem i jakoś ten pociąg dalej jedzie... - przyznał na początku rozmowy Tybura.

ZOBACZ TAKŻE: Biało-czerwone tygodnie w UFC. Wyczekiwany debiut, występy weteranów i walka wieczoru Gamrota

Nie jest to najłatwiejszy moment w karierze 40-latka trenującego w Warszawie i Poznaniu, gdyż po raz pierwszy od 2019 roku przegrał dwie ostatnie walki z rzędu. Najpierw musiał uznać wyższość Ante Deliji (26-8, 12 KO, 7 SUB), a następnie Tyrella Fortune’a (18-3, 11 KO, 1 SUB).

- Co się dzieje? To dobre pytanie... Takie są chyba koleje losu sportowców, że raz jest hossa, a raz bessa i czasami muszę zejść dwa piętra niżej i pewne rzeczy poprawić. Kilka razy udawało mi się już odbić w podobnych sytuacjach i mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie - dodał zawodnik.

Dziennikarz Polsatu Sport Igor Marczak zadał Tyburze pytanie, jaki jego zdaniem przebieg może mieć czekająca go walka i jaki game plan może przygotować Aleksandar Rakić. Jak wiadomo, Serb "ma na swoim gardle jeszcze większy nóż", ponieważ jego ostatnie 4 walki w UFC zakończyły się porażkami.

- Jeżeli dokona analizy moich walk, to domyślam się, że może chcieć mnie zaatakować już na początku i narzucić swoje tempo, tym bardziej że jest dość agresywny, zarówno przed walką, jak i w jej trakcie, także myślę że od razu na mnie "pójdzie". Wiadomo, że jest w jeszcze gorszej sytuacji niż ja, ale ja nigdy na tym nie bazuję, bo taka sytuacja może zadziałać na niego dwojako - przyznał zawodnik.

Jeżeli chodzi o charakterystykę Serba, to na pierwszy plan wysuwają się jego atuty stójkowe. Wiadomo też, że "ściany będą za nim". Czy będzie to stanowiło przeszkodę dla Tybury?

- Myślę, że nie będzie szukał parteru, tylko raczej stójki i niskich kopnięć, bo jest z tego znany, także przygotowywałem się pod tym kątem. Jeśli chodzi o halę w Belgradzie, to nie spodziewam się pogróżek ze strony serbskich kibiców. Wydaje mi się, że takie "podgrzewanie atmosfery" ma zadanie czysto marketingowe. Być może dostałem od nich wiadomości. Nie wiem, bo nie sprawdzałem ostatnio mediów społecznościowych - powiedział z uśmiechem polski zawodnik.

ZOBACZ TAKŻE: Były rywal Błachowicza ocenił walkę Polaka ze Stirlingiem. "To będzie kluczowe"

Na pierwszej w historii gali UFC zorganizowanej na terytorium Serbii zobaczymy ponadto dwóch innych Polaków. Mateusz "Chińczyk" Rębecki (20-5, 9 KO, 7 SUB) skrzyżuje rękawice z Kylem Prepolecem (18-10, 10 KO, 4 SUB), a Jan Błachowicz zmierzy się z niepokonanym Navajo Stirlingiem (10-0, 6 KO), który propozycję walki z "Cieszyńskim Księciem" przyjął zaledwie kilka dni temu.

Gala w UFC w Belgradzie czeka nas 1 sierpnia, natomiast już w najbliższy weekend, w Abu Zabi odbędzie się UFC Fight Night 282, gdzie zobaczymy Damiana Rzepeckiego (10-0, 4 KO, 5 SUB). Transmisja gali UFC Fight Night 282 w sobotę 25 lipca od godziny 18:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dłuższy fragment rozmowy Igora Marczaka z Marcinem Tyburą w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport