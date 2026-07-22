Mecz eliminacji Ligi Konferencji w Płocku! Już w czwartek

Będzie to drugie międzynarodowe wydarzenie organizowane na płockim obiekcie od czasu jego otwarcia. 8 września 2023 roku prowadzona przez selekcjonera Michała Probierza reprezentacja Polski U-21 pokonała przed płocką publicznością młodzieżową kadrę Kosowa 3:0.

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- Jest to najzwyklejsze na świecie komercyjne udostępnienie stadionu. Klub, muszę dodać na bardzo korzystnych warunkach, zajął się organizacją spotkania. A druga miejska spółka, MOSiR Płock, udostępniła obiekt. Kwoty nie wyjawię, ale mogę zdradzić, że jest wyższa, niż ta otrzymana za organizację meczu reprezentacji młodzieżowej – zaznaczył prezes Wisły Płock Maciej Wiącek.

Do obowiązków klubu należy m.in. zapewnienie bezpieczeństwa na stadionie drużynom i kibicom, przygotowanie cateringu i udostępnienie kas biletowych. MOSiR ma przygotować murawę stadionu do rozegrania spotkania.

Nie wiadomo, czy na obiekcie pojawią się grupy kibiców ukraińskich i belgijskich. Klub udostępnił dla płockich kibiców około 5 tys. miejsc na trybunach. Obie drużyny przyjadą do Płocka w środę, dzień przed meczem.

Spotkanie drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji UEFA, ŁNZ Czerkasy - KAA Gent zostanie rozegrany na ORLEN Stadionie w Płocku 23 lipca, początek o godz. 20.30.

PAP