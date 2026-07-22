Milan Pawelec wraca do walki we Francji

Czwarta z siedmiu rund sezonu 2026 odbędzie się na wymagającym torze Magny-Cours, na którym w poprzednim sezonie debiutujący wówczas w Moto2 nastolatek z Nowego Tomyśla widowiskowo walczył o zwycięstwo, ostatecznie sięgając po swoje pierwsze podium w tej kategorii.



Obrońca tytułu rozpoczął tegoroczne zmagania od mocnego akcentu. Po trzech pierwszych rundach zawodnik zespołu AGR prowadzi w klasyfikacji generalnej z przewagą sześciu punktów, mając też na swoim koncie trzy zwycięstwa.



W ostatnich tygodniach Pawelec wystartował także w trzech rundach mistrzostw świata Moto2, w których zastępował kontuzjowanego Alonso Lopeza w barwach włoskiego zespołu Italjet Gresini Racing.



W najbliższą niedzielę zawodników mistrzostw Europy Moto2 czekają aż dwa, liczące po 15 okrążeń wyścigi, które rozpoczną się odpowiednio o 11:00 i 14:00.



Oba będzie można oglądać na żywo na antenie Polsatu Sport Premium 2, na portalu polsatsport.pl i na oficjalnym kanale YouTube serii FIM Moto Junior.



"Tor Magny-Cours nie jest co prawda moim ulubionym, ale wiążą się z nim wyjątkowe wspomnienia – mówi Milan Pawelec. – To właśnie tam rok temu po raz pierwszy stanąłem na podium Moto2. Walczyłem wtedy o zwycięstwo i jechałem na prowadzeniu, gdy zmagania zostały przerwane czerwoną flagą, przez sklasyfikowano mnie na drugiej pozycji. Mam nadzieję, że tym razem przejedziemy całkowicie suchy weekend, choć póki co prognozy pogody na niedzielę są mieszane. Magny-Cours to specyficzny i wymagający tor, pełen szybkich łuków, ale też ciasnych i specyficznych nawrotów. Cieszę się, że wracam do walki w mistrzostwach Europy. Ostatnie starty w mistrzostwach świata wiele mnie nauczyły, choć podczas Grand Prix Niemiec mocno spowolniły mnie problemy z bólem pleców. To już jednak historia, a ja jestem w stu procentach gotowy do walki".

Informacja prasowa