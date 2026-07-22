Nie żyje były piłkarz FC Porto. Miał 26 lat

O śmierci środkowego pomocnika poinformował "Corrieio da Manha". Z relacji portugalskiego dziennika wynika, że 26-latek odbywał trening biegowy w miejscowości Retorta, w trakcie którego zasłabł. Przechodnie szybko udzielili mu pierwszej pomocy, jednak życia młodego sportowca nie udało się uratować.

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Indi to młodzieżowy reprezentant FC Porto. Potem pochodzący z Gwinei Bissau piłkarz grał w Cesarense, Uniao Leiria, Valadares Gaia, FC Pedras Rubras, Vitória de Sernache, Vila Meã, Macedo de Cavaleiros oraz - w ostatnim czasie - Harju JK w Estonii.

Bratem zmarłego jest Romario Baro, który na co dzień gra w Ekstraklasie. Od sierpnia 2025 roku broni barw Radomiaka Radom.

KP, Polsat Sport