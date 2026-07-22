Nie żyje dwukrotny mistrz olimpijski. Był na igrzyskach w Tokio

Norweskie media opublikowały we wtorek oświadczenie rodziny Tuftego, w którym informuje ona, że został znaleziony nieprzytomny na ich farmie i zmarł w szpitalu w Oslo. Pozostawił żonę i dwójkę dzieci.

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"Tufte dał nam, jako narodowi, ogromną radość poprzez sport. Był jednym z największych norweskich bohaterów sportowych, utytułowanym olimpijczykiem, jednym z najlepszych wioślarzy, jakich kiedykolwiek mieliśmy, i wspaniałym wzorem do naśladowania dla wielu" – powiedział premier Norwegii Jonas Gahr Stoere, cytowany w oświadczeniu.

Dwukrotny mistrz w jedynce startował w każdych letnich igrzyskach olimpijskich od Atlanty w 1996 roku aż po Tokio 2021. Zdobył dwa tytuły z rzędu - w Atenach w 2004 i Pekinie cztery lata później. W dwójce podwójnej Tufte wywalczył srebrny medal w Sydney (2000) i brązowy w Rio de Janeiro (2016).

"Zakończył karierę sportową w igrzyskach olimpijskich w Tokio w wieku 45 lat, wiosłując w czwórce podwójnej mężczyzn u boku kolegów z drużyny na tyle młodych, że urodzili się już po jego debiucie olimpijskim. Doświadczony mentor, wciąż na wodzie, wciąż daje przykład" – napisano w oświadczeniu World Rowing.

Tufte był również obecny w Paryżu w 2024 roku, gdzie podczas igrzysk paralimpijskich trenował Birgit Skarstein, która zdobyła srebrny medal w jedynce.

PAP