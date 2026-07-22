Pokonała Igę Świątek. Teraz wyznała, że miała złamane serce

Alexandra Eala uznawana jest za jedną z najlepiej zapowiadających się tenisistek młodego pokolenia. Na swoim koncie ma między innymi dwa triumfy nad Igą Świątek. Pokonała też Kazaszkę Jelenę Rybakinę czy Amerykankę Coco Gauff.

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Filipinka błysnęła po raz kolejny podczas tegorocznej edycji Wimbledonu. To właśnie tam odniosła drugie zwycięstwo nad Świątek, pozbawiając ją szans na obronę tytułu. Ostatecznie 21-latka dotarła w Londynie do czwartej rundy, co dotychczas jest jej najlepszym występem w Wielkim Szlemie.

Po rywalizacji w Wielkiej Brytanii Eala w swoim kraju witana była niemal jak bohaterka narodowa. Udzieliła także wywiadu telewizji Kapamilya Channel, gdzie pytana była nie tylko o sprawy sportowe, ale i o życie prywatne.

- Tak, miałam złamane serce - wyznała. - Obecnie nie szukam miłości, ale jeśli przyjdzie sama, nie będę się przed nią zamykać - dodała.

W rozmowie z "Manila Bulletin" natomiast Eala poruszyła temat zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

- Mam życie poza tenisem. To coś, o co świadomie dbam i w co wkładam sporo wysiłku, ponieważ bardzo często łatwo jest zatracić równowagę, zwłaszcza gdy tak dużo podróżuję z powodu swojej pracy. Jestem pewna, że wielu z was może się z tym utożsamić. Czasami kariera staje się całym naszym życiem, a równowaga między pracą a życiem prywatnym zostaje zachwiana - wyjaśniła.

Polsat Sport