Pokonała Igę Świątek. Teraz wyznała, że miała złamane serce

Tenis

Alexandra Eala to jedna z najbardziej obiecujących tenisistek młodego pokolenia. To właśnie ona pozbawiła Igę Świątek marzeń o obronie tytułu na Wimbledonie. Teraz Filipinka wypowiedziała się na temat swojego życia prywatnego, otwarcie przyznając, że przechodziła trudny okres.

Tenisistka Alexandra Eala w skoku z rakietą tenisową na ramieniu i z dłońmi ułożonymi w kształt serca na tle publiczności.
fot. PAP/EPA
Alexandra Eala

Alexandra Eala uznawana jest za jedną z najlepiej zapowiadających się tenisistek młodego pokolenia. Na swoim koncie ma między innymi dwa triumfy nad Igą Świątek. Pokonała też Kazaszkę Jelenę Rybakinę czy Amerykankę Coco Gauff.

 

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Filipinka błysnęła po raz kolejny podczas tegorocznej edycji Wimbledonu. To właśnie tam odniosła drugie zwycięstwo nad Świątek, pozbawiając ją szans na obronę tytułu. Ostatecznie 21-latka dotarła w Londynie do czwartej rundy, co dotychczas jest jej najlepszym występem w Wielkim Szlemie.

 

Po rywalizacji w Wielkiej Brytanii Eala w swoim kraju witana była niemal jak bohaterka narodowa. Udzieliła także wywiadu telewizji Kapamilya Channel, gdzie pytana była nie tylko o sprawy sportowe, ale i o życie prywatne.

 

- Tak, miałam złamane serce - wyznała. - Obecnie nie szukam miłości, ale jeśli przyjdzie sama, nie będę się przed nią zamykać - dodała.

 

W rozmowie z "Manila Bulletin" natomiast Eala poruszyła temat zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

 

- Mam życie poza tenisem. To coś, o co świadomie dbam i w co wkładam sporo wysiłku, ponieważ bardzo często łatwo jest zatracić równowagę, zwłaszcza gdy tak dużo podróżuję z powodu swojej pracy. Jestem pewna, że wielu z was może się z tym utożsamić. Czasami kariera staje się całym naszym życiem, a równowaga między pracą a życiem prywatnym zostaje zachwiana - wyjaśniła.

Polsat Sport
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ALEXANDRA EALAINNETENISWTA
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