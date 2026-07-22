Prezentacja Zidane'a w reprezentacji Francji już niebawem?! W tle kilkuletni kontrakt

Mistrz świata z 1998 roku przygotowuje się do otwarcia nowego rozdziału w swojej karierze, 32 lata po debiucie w reprezentacji 17 sierpnia 1994 roku. Po tym, jak zapisał jedne z najpiękniejszych kart w historii Les Bleus jako piłkarz, a następnie Realu Madryt jako trener, teraz staje przed wyzwaniem, na które czekała cała francuska piłka nożna.

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Były numer 10 reprezentacji Francji od kilku tygodni współpracuje z prezydentem Philippe Diallo i władzami federacji nad organizacją swojej kadencji, a w szczególności nad składem sztabu. Według mediów pierwszym asystentem Zidane’a będzie David Bettoni, a drugim Hamidou Msaidie. Za analizę gry, w tym obserwację przeciwników, ma odpowiadać Stephane Plancque. Cała trójka pracowała z nowym selekcjonerem również w Realu Madryt.

Zidane zdaje sobie również sprawę ze znaczenia szkolenia młodego pokolenia. W tej kwestii ma konsultować się z Bernardem Diomedem, swoim bliskim znajomym, który od ponad 10 lat prowadzi różne młodzieżowe reprezentacje Francji.

Trener rozpocznie pracę od wyjątkowo intensywnego okresu. Francja rozegra cztery spotkania Ligi Narodów w ciągu zaledwie 11 dni. Debiut szkoleniowca nastąpi 25 września na wyjeździe z Turcją, trzy dni później czeka go mecz w Belgii, 2 października u siebie z Włochami, a trzy dni później ponownie Belgią, tym razem na Stade de France.

Pochodzący z Marsylii Zidane był jednym z najlepszych piłkarzy świata przełomu wieków. Trzykrotnie wygrał plebiscyt na Piłkarza Roku FIFA: w 1998, 2000 i 2003 roku. Był główną postacią reprezentacji Francji, gdy zdobyła mistrzostwo świata (1998) i Europy (2000). W finale mundialu 2006, w którym "Trójkolorowi" przegrali z Włochami w rzutach karnych, sprowokowany uderzył "z byka" obrońcę rywali Marco Materazziego i opuścił boisko po czerwonej kartce. W sumie w barwach narodowych rozegrał 108 meczów i zdobył 31 bramek.

W karierze trenerskiej największy sukces osiągnął z Realem Madryt, z którym triumfował w Lidze Mistrzów (2002).

KP, PAP