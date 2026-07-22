Prezentacja Zidane'a w reprezentacji Francji już niebawem?! W tle kilkuletni kontrakt

Piłka nożna

Następca Didiera Deschampsa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Francji ma zostać zaprezentowany 28 lipca. Jak podają tamtejsze media Zinedine Zidane już podpisał czteroletni kontrakt, obowiązujący do mistrzostw świata w 2030 roku.

Portret Zinedine'a Zidane'a, byłego piłkarza i trenera, z bliska.
fot. PAP/EPA
Zinedine Zidane przygotowuje się do nowego rozdziału kariery trenerskiej

Mistrz świata z 1998 roku przygotowuje się do otwarcia nowego rozdziału w swojej karierze, 32 lata po debiucie w reprezentacji 17 sierpnia 1994 roku. Po tym, jak zapisał jedne z najpiękniejszych kart w historii Les Bleus jako piłkarz, a następnie Realu Madryt jako trener, teraz staje przed wyzwaniem, na które czekała cała francuska piłka nożna.

 

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Były numer 10 reprezentacji Francji od kilku tygodni współpracuje z prezydentem Philippe Diallo i władzami federacji nad organizacją swojej kadencji, a w szczególności nad składem sztabu. Według mediów pierwszym asystentem Zidane’a będzie David Bettoni, a drugim Hamidou Msaidie. Za analizę gry, w tym obserwację przeciwników, ma odpowiadać Stephane Plancque. Cała trójka pracowała z nowym selekcjonerem również w Realu Madryt.

 

Zidane zdaje sobie również sprawę ze znaczenia szkolenia młodego pokolenia. W tej kwestii ma konsultować się z Bernardem Diomedem, swoim bliskim znajomym, który od ponad 10 lat prowadzi różne młodzieżowe reprezentacje Francji.

 

Trener rozpocznie pracę od wyjątkowo intensywnego okresu. Francja rozegra cztery spotkania Ligi Narodów w ciągu zaledwie 11 dni. Debiut szkoleniowca nastąpi 25 września na wyjeździe z Turcją, trzy dni później czeka go mecz w Belgii, 2 października u siebie z Włochami, a trzy dni później ponownie Belgią, tym razem na Stade de France.

 

Pochodzący z Marsylii Zidane był jednym z najlepszych piłkarzy świata przełomu wieków. Trzykrotnie wygrał plebiscyt na Piłkarza Roku FIFA: w 1998, 2000 i 2003 roku. Był główną postacią reprezentacji Francji, gdy zdobyła mistrzostwo świata (1998) i Europy (2000). W finale mundialu 2006, w którym "Trójkolorowi" przegrali z Włochami w rzutach karnych, sprowokowany uderzył "z byka" obrońcę rywali Marco Materazziego i opuścił boisko po czerwonej kartce. W sumie w barwach narodowych rozegrał 108 meczów i zdobył 31 bramek.

 

W karierze trenerskiej największy sukces osiągnął z Realem Madryt, z którym triumfował w Lidze Mistrzów (2002).

KP, PAP
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