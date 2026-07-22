Rozwiane złudzenia, cała Polska ma już dość! "Nie możemy liczyć na uczciwość, honor i fair play"

Podczas Walnego Zgromadzenia PKOl-u, do jakiego doszło w połowie czerwca, aż 117 członków spośród 175 zebranych, opowiedziało się za zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego, celem odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Status PKOl-u określa jasno, że prezes powinien w ciągu miesiąca podać datę Nadzwyczajnego Walnego. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Szef PKOl-u gra na zwłokę.

ZOBACZ TAKŻE: Dla selekcjonera jest kłamcą, dla ojczyzny - zdrajcą. Może zostać mistrzem świata



Kiedy uda się odchwaścić sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim?

- Chciałbym, aby się to udało jak najszybciej. Impas trwa już zdecydowanie za długo. Nie mamy już złudzeń i wiemy, że nie możemy liczyć na żadną uczciwość, na żaden honor i na zwykłe zasady fair play, które powinny być myślą przewodnią w Polskim Komitecie Olimpijskim - powiedział nam jeden z reformatorów polskiego olimpizmu - Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo.



Opozycja prezesa Piesiewicza w PKOl-u stanowi już zdecydowaną większość i jest coraz lepiej zorganizowana. Także od strony prawnej.

- Każdego dnia musimy starać się dążyć do celu małymi kroczkami. Jesteśmy na końcowym etapie zbierania pełnomocnictw dla adwokata Jacka Stefańskiego, który będzie nas reprezentował m.in. przed sądem - powiedział prezes Wiłkomirskim.

- Nawołujemy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKOl, które mogłoby odwołać Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Staramy się jak możemy. Z jednej strony, prawo jest po naszej stronie, z drugiej strony, prezes Piesiewicz każdego dnia łamie prawo. Z pełną premedytacją stara się udawać, że nie ma tematu, przeciągać to z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Wyraźnie widać, że mamy przeciwnika, który nie trzyma się żadnych zasad. Także tych dotyczących współżycia społecznego i zasad prawa. Natomiast my staramy się postępować zgodnie z prawem, ale mam nadzieję, że z sukcesem doprowadzimy naszą misję do końca - dodał szef Polskiego Związku Judo.

Związki i członkowie PKOl-u z kręgu reformatów skierowały do prezesa PKOl pisemne zapytania w sprawie finansowych niejasności, także tych związanych ze współpracą i z byłym już i niesławnym sponsorem Zondacrypto. Czy zyskały jakieś odpowiedzi?

- PKOl reaguje na nasze pisma tak, jak się mogliśmy spodziewać, czyli wszystko przeciąga w czasie. Nie wiem jak inne związki, ale ja otrzymałem podziękowanie za zapytania, z informacją, że teraz będą one wyjaśniane z biegłym rewidentem. Podejrzewam, że będzie to trwało długie tygodnie, po czym otrzymamy lakoniczne wytłumaczenia problemów, które poruszyliśmy. Prezes ma wygodną wymówkę, może się zasłaniać koniecznością porozumienia z biegłym rewidentem. Takim pozorowanym działaniem można przeciągać sprawę przez wiele tygodni. Zwykła gra na czas – nie kryje prezes Wiłkomirski.



Reformatorzy PKOl-u zamierzają zebrać pełnomocnictwa od dwóch trzecich członków PKOl-u, zgodnie ze statutem organizacji, by zmusić prezesa do zwołania Nadzwyczajnego Walnego.

- Potrzebujemy przynajmniej 71 pełnomocnictw z 82 związków, które poparły zwołanie Nadzwyczajnego Walnego. Nie sądzę, aby było to bardzo trudne, ale trwają wakacje, więc ta procedura się przeciąga. Wszyscy mają prawo do wypoczynku. Ale chcemy działać jak najszybciej, bo prezes Piesiewicz liczy właśnie na to, że przelecą wakacje, później będzie jesień, ludzie zajmą się otwarciem nowego roku szkolnego, a jemu za kolejne miesiące prezesury wpadną pieniążki na konto. Będzie udawał, że nie ma tematu, a pod pozerem uczciwości i transparentności, bo to są hasła, którymi często szermuje, właściwie każdego dnia łamie prawo - opowiada prezes Wiłkomirski.



Zaznaczył także, że statut PKOl-u "jednoznacznie obligował prezesa do zwołania Nadzwyczajnego Walnego i nie dawał mu pola manewru".

- Jakkolwiek by prezes Piesiewicz nie manipulował w mediach, to prawda jest taka, że łamie statut PKOl-u i Ustawę o Sporcie. Niestety, mamy do czynienia z osobą, która nie tylko totalnie ignoruje wolę większości członków PKOl-u, ale przede wszystkim prawo – nie ma złudzeń szef PZJ.



22 kwietnia 2023 r. Radosław Piesiewicz został wybrany na prezesa PKOl-u. Po trzech latach doprowadził do tego, że grono jego wyborców drastycznie stopniało i zdecydowana większość członków organizacji pragnie jego odejścia.