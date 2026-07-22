Ściągnęli kolejną gwiazdę! Ogłoszenie na godziny przed meczem z klubem Lewandowskiego

W środowy wieczór Inter Miami za pośrednictwem swojej oficjalnej strony oraz mediów społecznościowych ogłosił transfer wielkiej gwiazdy. Tym razem chodzi o Casemiro, którego kontrakt ma obowiązywać do końca najbliższego sezonu z opcją przedłużenia umowy do czerwca 2029 roku.

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- To, co motywuje mnie najbardziej i myślę, że dotyczy to każdego zawodnika, to wygrywanie i ciągły rozwój. Projekt, który przedstawił mi klub, a także wysiłek, jaki wszyscy włożyli, aby mnie tu sprowadzić, znaczą dla mnie bardzo wiele - stwierdził Brazylijczyk, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Casemiro najwięcej meczów w swojej karierze, bo aż 336, rozegrał w barwach Realu Madryt. To właśnie z ekipą "Królewskich" świętował największe triumfy, takie jak: pięć zwycięstw w Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary Hiszpanii czy trzy Klubowe Mistrzostwa Świata. Brazylijczyk był również zawodnikiem Manchesteru United, FC Porto i Sao Paulo FC. Na swoim koncie ma 91 występów w narodowych barwach.

Co ciekawe, transfer Brazylijczyka ogłoszono na kilka godzin przed ważnym dla polskich kibiców meczem. W nocy z środy na niedzielę Inter Miami zmierzy się bowiem z Chciago Fire, w którym od tego sezonu występuje Robert Lewandowski.

AA, Polsat Sport