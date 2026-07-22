Siostra Paredesa grzmi po finale! Kontrowersji ciąg dalszy

Jednym z agresorów w trakcie spotkania Hiszpanii z Argentyną był Leandro Paredes, który pojawił się na boisku w 46. minucie, a już sześć minut później otrzymał pierwsze napomnienie. Był to efekt popchnięcia Daniego Olmo dosłownie na oczach sędziego Slavko Vincicia.

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Paredes otrzymał czerwoną kartkę po meczu za bójkę z Gavim. Media złapały na lotnisku w Buenos Aires siostrę piłkarza Boca Juniors. Ta nie powstrzymywała swoich emocji.

- Może nie mamy czwartej gwiazdki, ale za to mamy Malwiny dla siebie - powiedziała Barbara Paredes.

"Czwarta gwiazdka" to element, który wylądowałby na argentyńskich koszulkach, gdyby podopieczni Lionela Scaloniego zwyciężyli w finale. Malwiny są natomiast alternatywną nazwą Falklandów, o które w przeszłości Argentyna stoczyła wojnę z Wielką Brytanią.

Było to nawiązanie do wniesionego przez Argentyńczyków baneru z napisem "Malwiny są argentyńskie" przy okazji meczu z Anglią.

MS, Polsat Sport