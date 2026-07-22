Strzelanina po meczu! Ranny argentyński kibic

W nocy z 21 na 22 lipca Nacional podejmowało Tigre w ramach pierwszego spotkania 1/16 Copa Sudamericana. Spotkanie - ku wściekłości urugwajskich fanów - zakończyło się zwycięstwem gości 3:0.

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Po zakończeniu spotkania doszło do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Autokary wiozące kibiców Tigre do Argentyny zostały ostrzelane. Całe zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu Route 1 i Civils Avenue w stolicy Urugwaju, Montevideo. W kierunku busów oddano ponad 10 strzałów. Jeden z pasażerów został ranny w ramię i trafił do szpitala.

Kilka godzin później Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że postrzelony kibic Tigre został wypisany ze szpitala jeszcze tej samej nocy. Pozostali fani dotarli już do Buenos Aires.

Sprawcy nie zostali zatrzymani, jednak, jak poinformowały lokalne media, ataku dokonali pseudokibice Nacional. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi prokuratura.

Zwycięzca dwumeczu Nacional - Tigre w kolejnym etapie Copa Sudamericana zmierzy się z drużyną Montevideo City.

KP, Polsat Sport