Sukces Belga W Tour de France. Polak jednym z "uciekinierów"

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Belg Jasper Philipsen wygrał, po finiszu z dużej grupy, 17. etap kolarskiego Tour de France z Chambery do Voiron (174,7 km). Słoweniec Tadej Pogacar przyjechał blisko dziewięć minut za triumfatorem, ale zachował koszulkę lidera.

Kolarz w niebieskim kasku i stroju jedzie na rowerze po asfaltowej drodze otoczonej polami słoneczników.
fot. PAP/EPA
Jasper Philipsen wygrał 17. etap Tour de France, Tadej Pogacar utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej

Drugi był Szwajcar Mauro Schmid, a trzeci Holender Olav Kooij.

 

Długo samotnie uciekał Belg Jasper Stuyven. Za nim jechała pięcioosobowa grupa, w której był Michał Kwiatkowski. Wszyscy uciekinierzy mieli co najmniej po trzy godziny straty do lidera. Grupa zasadnicza, licząca ok. 40 zawodników, najpierw dogoniła piątkę kolarzy, a 4 km przed metą Stuyvena.

 

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Pogacar na etapie był 50., ale zachował całą przewagę nad najgroźniejszymi konkurentami z czołówki, w tym 4.32 nad wiceliderem Belgiem Remco Evenepoelem.

AB, PAP
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INNEJASPER PHILIPSENKOLARSTWOTADEJ POGACARTOUR DE FRANCE
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