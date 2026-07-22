Sukces Belga W Tour de France. Polak jednym z "uciekinierów"

Drugi był Szwajcar Mauro Schmid, a trzeci Holender Olav Kooij.

Długo samotnie uciekał Belg Jasper Stuyven. Za nim jechała pięcioosobowa grupa, w której był Michał Kwiatkowski. Wszyscy uciekinierzy mieli co najmniej po trzy godziny straty do lidera. Grupa zasadnicza, licząca ok. 40 zawodników, najpierw dogoniła piątkę kolarzy, a 4 km przed metą Stuyvena.

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Pogacar na etapie był 50., ale zachował całą przewagę nad najgroźniejszymi konkurentami z czołówki, w tym 4.32 nad wiceliderem Belgiem Remco Evenepoelem.

AB, PAP