Szok! 25-letni skoczek zakończył karierę

Niedawno Urlaub wyjawił, że w ostatnich latach brakowało mu motywacji, która wcześniej towarzyszyła mu podczas rywalizacji, a także satysfakcji z zawodów.

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– Zawsze będę wdzięczny za karierę, którą miałem, ale w ciągu ostatnich kilku lat moje pragnienia pozostały niespełnione i trudno było mi cieszyć się tym, co robię. Nie osiągnąłem wszystkich celów, jednak zrobiłem wszystko, co mogłem. Czas iść naprzód. Chcę pozostać blisko skoków narciarskich i odwdzięczyć się im za to, co mi dały – powiedział Urlaub, cytowany przez portal Leadertelegram.com.

Urlaub rozpoczął międzynarodową karierę w lutym 2016 roku, gdzie zajął 32. miejsce w zawodach FIS Cup w Eau Claire. Trzykrotnie wziął także udział na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym – w 2019, 2021 i 2023 r.

Amerykanin swój najlepszy wynik osiągnął podczas zawodów w Planicy w 2023 roku, kiedy zajął 26. miejsce na skoczni normalnej. W Pucharze Świata czterokrotnie awansował do finałowej serii, a jego najlepszym rezultatem było 26. miejsce w Willingen w sezonie 2022/23.

Zajął także trzecie miejsce w Letnim Pucharze Kontynentalnym w Rasnovie w 2021 r. Po zakończeniu kariery Urlaub planuje pozostać związany ze skokami narciarskimi, ale chce również rozwijać się w dziedzinie medycyny sportowej. 25-latek przyznał, że jego celem będzie teraz oddać coś sportowi, który był ważną częścią jego życia.

MS, PAP