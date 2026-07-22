Tak Podolski skomentował mecz z Fenerbahce. "Muszą się tego nauczyć"

Gospodarze byli faworytem czwartkowego starcia, mieli kilka okazji do zdobycia gola, wykorzystali jedną – z rzutu wolnego.

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- Nie wiem, kto tu mówił, żeby rywale nas mieli pożreć, bo nie było tak. Oczywiście, patrząc na wartości, na kluby, to też wiem, że nie byliśmy wielkim faworytem. Ale piłka pokazuje coraz bardziej, że w pucharach czy na mistrzostwach światach wszystko jest możliwe i my to zaprezentowaliśmy – dodał mistrz świata z 2014 roku.

Podkreślił, że wicemistrzowie Polski w drugiej połowie dobrze się bronili.

- O to chodzi na wyjeździe. Nie mogliśmy wyjść wysoko na nich i ryzykować, bo mają piłkarzy, którzy mogą zrobić różnicę. I mieli w drugiej części parę sytuacji. Ogólnie to dla nas super wynik i za tydzień, grając u siebie, będziemy chcieli wygrać i awansować do następnej rundy – ocenił 130-krotny reprezentant Niemiec.

Jego zdaniem zespół trenera Michala Gasparika musi w rewanżu zagrać podobnie jak we wtorek, tylko bardziej zaryzykować.

- To jest jeden mecz, zagramy o wszystko. Sytuacja jest taka, jaką masz po wyjściu z grupy na MŚ. Odkąd jestem w Górniku, nie stawiam żadnych celów. Gramy swoje, mamy fajny okres, co trzy dni są mecze i to jest dla tych chłopaków nowe doświadczenie na takich stadionach. Muszą się tego nauczyć, by zrobić następny krok. Nie ma co narzekać, jeśli się marzy o grze w lidze z top 5. Jesteśmy szczęśliwi, że tak daleko i szybko już doszliśmy – zauważył Podolski, który po zakończeniu w maju kariery w Górniku kupił ten klub od samorządu miasta.

Dodał, że atmosfera stworzona przez tureckich kibiców nie robi na nim wrażenia.

- Znam ją, grałem tu parę razy. Lubię taką atmosferę, dlatego zawsze chciałem grać piłkę na wielkich stadionach. Dla mnie to nie presja, tylko radość – podsumował były gracz m.in. Galatasaray, czyli lokalnego rywala Fenerbahce.

PAP