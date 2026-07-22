Zdecydowane zwycięstwo faworytek! Pierwsza drużyna zameldowała się w półfinale VNL 2026

Robert MurawskiSiatkówka

Siatkarki reprezentacji Włoch pewnie wygrały z Holandią 3:0 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Narodów siatkarek. Turniej finałowy rozgrywany jest w Makau, a w półfinale Włoszki zmierzą się ze zwycięzcą konfrontacji Brazylia - Japonia.

Siatkarki w niebieskich strojach tworzą kółko, przytulając się i celebrując sukces.
fot. FIVB
Siatkarki reprezentacji Włoch wygrały z Holandią w ćwierćfinale Ligi Narodów.

Broniące tytułu Włoszki szybko odskoczyły rywalkom (8:3), ale siatkarki reprezentacji Holandii włączyły się do gry i złapały kontakt (9:8). Kluczowa dla losów seta okazała się punktowa seria ekipy Italii od stanu 16:14 do 21:14, przy zagrywkach Alessii Orro. Włoskie siatkarki miały przewagę w ofensywie i kontrolowały sytuację, choć Pomarańczowe obroniły trzy piłki setowe. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Stella Nervini (25:21).

 

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Set numer dwa to mocne otwarcie reprezentacji Italii (7:1), która nadal miała przewagę w ofensywie. W środkowej części seta Włoszki zaczęły też dokładać punkty z zagrywki (14:7 - Myriam Sylla, 18:9 - Ekaterina Antropova, 22:11 - Sarah Fahr) i spokojnie zmierzały po wygraną. Jednostronnego seta zakończyła atakiem ze środka Anna Danesi (25:16).

 

Kolejna odsłona, po optymistycznym wstępie w wykonaniu Pomarańczowych (1:3), również toczyła się pod dyktando włoskiej ekipy. Siatkarki trenera Julio Velasco szybko uzyskały wyraźną przewagę (10:5), stawiający rywalki w trudnej sytuacji. Włoszki nadawały ton wydarzeniom na boisku, z minuty na minutę przybliżając się do półfinału. W środkowej części seta poszła punktowa seria (19:10), później kolejna (23:13). Piłkę meczową wywalczyła Loveth Omoruyi, a w kolejnej akcji autowy atak Holenderek zamknął to spotkanie (25:16).

 

Skrót meczu Włochy - Holandia:

 

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Najwięcej punktów: Ekaterina Antropova (15), Myriam Sylla (11), Sarah Fahr (10) – Włochy; Elles Dambrink (13) – Holandia. Włoszki były skuteczniejsze w ataku (44%-36%), lepiej punktowały blokiem (10-3) oraz zagrywką (7-2) i popełniły mniej błędów własnych (10, przy 16 Holenderek).

 

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywany w dniach 22-26 lipca w Makau. W półfinale Włoszki zmierzą się z lepszym z pary Brazylia - Japonia.

 

Włochy – Holandia 3:0 (25:21, 25:16, 25:16)

 

Włochy: Myriam Sylla, Alessia Orro, Sarah Fahr, Anna Danesi, Ekaterina Antropova, Stella Nervini – Eleonora Fersino (libero) oraz Carlotta Cambi, Ilaria Spirito, Gaia Giovannini, Paola Egonu, Loveth Omoruyi. Trener: Julio Velasco.
Holandia: Elles Dambrink, Indy Baijens, Laura Jansen, Jolien Knollema, Britte Stuut, Sarah van Aalen – Hester Jasper (libero) oraz Britt Bongaerts, Nicole Van De Vosse, Marrit Jasper, Iris Vos. Trener: Felix Koslowski.

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

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LIGA NARODÓWLN SIATKAREKSIATKARSKA LIGA NARODÓWSIATKÓWKAVNL 2026
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