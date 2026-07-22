Polka przegrała z Badosą. "Jestem zaskoczona, że grała tak dobrze"

Zarówno Katarzyna Kawa jak i Paula Badosa brały udział w rozgrywanym na kortach ziemnych turnieju w rumuńskim mieście Jassy. Polka skończyła rywalizację na 2. rundzie, w której lepsza okazała się rozstawiona z "piątką" Węgierka Panna Udvardy (6:1, 5:7, 2:6), z kolei Hiszpanka dotarła do finału. Ten, dość wyjątkowo, z powodu opadów deszczu, rozgrywany był w poniedziałek, a nie w niedzielę. Badosa skreczowała w nim na korzyść Egipcjanki Mayar Sherif, gdy przegrywała 4:6, 0:4.

Pierwszy set w Hamburgu przebiegał pod znakiem niezwykle wyrównanej gry i o losach poszczególnych gemów bardzo często decydowała gra na przewagi. Wystarczy powiedzieć, że już w 1. gemie Kawa miała aż 4-krotną szansę na przełamanie rywalki, ale po wielu zmianach wyniku ostatecznie Hiszpance udało się wybronić.

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W pierwszej partii na wyróżnienie z pewnością zasługuje efektowny drive volley Badosy z backhandu, którym zakończyła jedną z akcji w 7. gemie, a który zagrywała praktycznie zza pleców. Polka chwilę wcześniej popisała się z kolei pięknym chopem tuż za siatkę, odbierającym rywalce ochotę na choćby rozpoczęcie biegu.

Niestety przy stanie 6:5 dla Hiszpanki Kawa dała się przełamać. Miało to miejsce po serii niewykorzystanych pierwszych serwisów i trzech obronionych break pointach. Czwarty niestety był już skuteczny i pierwszy set wpadł na konto Badosy.

Drugi rozpoczął się pomyślnie dla Kawy, która przełamała przeciwniczkę już w 3. gemie i choć w kolejnym przegrywała już 0:30, to ostatecznie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę i na tablicy wyświetlał się już wynik 3:1. W 8. gemie wydawało się, że Badosa się załamała, gdy Polka wygrała bardzo długą wymianę, a przeciwniczka upadła na kolana i długo się z nich nie podnosiła. Ku zdziwieniu wszystkich, po chwili udało jej się przełamać Kawę, doprowadzając do wyniku 4:4.

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Chwilę później Kawa fatalnie przestrzeliła forhandowego drive volleya i Badosa miała przed sobą dwie piłki meczowe. Ostatecznie zakończyła mecz już przy pierwszej próbie, eliminując Polkę z dalszej gry.



Rywalką Hiszpanki w 2. rundzie będzie Udvardy, z którą Kawa rywalizowała przed kilkoma dniami w Rumunii. Mimo że mecz Polki i Hiszpanki był dopiero spotkaniem 1. rundy, to w Hamburgu znamy już jedną z ćwierćfinalistek. Awans zdążyła bowiem wywalczyć rozstawiona z "dwójką" Anhelina Kalinina z Ukrainy.



Był to drugi mecz pomiędzy oboma tenisistkami. Wcześniej spotkały się tylko raz, w 2019 roku, przy okazji turnieju na kortach trawiastych w holenderskim 's-Hertogenbosch. Wówczas górą była Hiszpanka, zwyciężając 2:1 (3:6, 6:3, 6:4). Obecny bilans wynosi więc 2:0 na korzyść Badosy.

Katarzyna Kawa - Paula Badosa 0:2 (5:7, 4:6).

Polsat Sport