Znamy Drużynę Marzeń MŚ 2026!

FIFA ogłosiła Drużynę Marzeń (Dream XI) mundialu, który zakończył się w niedzielę. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się przedstawiciele sześciu federacji. Z zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marca Cucurellę oraz Rodriego.