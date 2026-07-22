Znamy Drużynę Marzeń MŚ 2026!
FIFA ogłosiła Drużynę Marzeń (Dream XI) mundialu, który zakończył się w niedzielę. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się przedstawiciele sześciu federacji. Z zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marca Cucurellę oraz Rodriego.
Z zespołu finalistów, Argentyny, kibice wskazali dwóch piłkarzy: Lisandro Martineza i Lionela Mesiego.
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Drużynę Marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców turnieju (10 goli) Kylian Mbappe, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland, a największym zaufaniem fani obdarzyli bramkarza Republiki Zielonego Przylądka Vozinhę, który na tej pozycji otrzymał aż 39,6 procenta głosów.
Drużyna Marzeń FIFA:
bramkarz: Vozinha (Republika Zielonego Przylądka);
obrońcy: Pedro Porro (Hiszpania), Dayot Upamecano (Francja), Lisandro Martinez (Argentyna), Marc Cucurella (Hiszpania);
rozgrywający: Rodri (Hiszpania), Michael Olise (Francja), Jude Bellingham (Anglia);
napastnicy: Lionel Messi (Argentyna), Kylian Mbappe (Francja), Erling Haaland (Norwegia).Przejdź na Polsatsport.pl