Asseco Resovia pozyskała wicemistrza świata! "Pokazał ogromny potencjał"

Tymoteusz Lenik (rocznik 2007) gra na pozycji środkowego. Jest wychowankiem AKS V LO Rzeszów, w barwach którego zdobył mistrzostwo Polski juniorów (2026). Grał też w SMS PZPS Spała - przez dwa sezony rozegrał 49 spotkań w pierwszej lidze.

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Regularnie reprezentował Polskę w kategoriach młodzieżowych. Na swoim koncie ma brązowy medal Mistrzostw Europy U19 (2024) oraz srebrny medal Mistrzostw Świata U19 (2025). Podczas obu turniejów został wybrany najlepszym środkowym.

Na boisku Tymoteusz Lenik wyróżnia się przede wszystkim bardzo dobrą grą w bloku. Cechują go ambicja, dyscyplina oraz chęć ciągłego rozwoju.

– Cieszę się, że Tymoteusz Lenik dołącza do pierwszego zespołu Asseco Resovii Rzeszów. To dla nas szczególnie ważne, ponieważ jest wychowankiem naszego klubu. Tymek już na etapie siatkówki młodzieżowej pokazał ogromny potencjał, zdobywając medale mistrzostw Polski oraz odnosząc sukcesy z reprezentacjami młodzieżowymi. Wierzę, że jego ambicja i pracowitość pozwolą mu nadal się rozwijać i stać się ważną częścią naszego zespołu – powiedział prezes klubu Piotr Maciąg.

Polsat Sport, assecoresovia.pl