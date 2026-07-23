Betclic 1 Liga: Odra Opole – Arka Gdynia. Relacja live i wynik na żywo
Odra Opole podejmie Arkę Gdynia w pierwszej kolejce sezonu 2026/2027 Betclic 1 Ligi. Czy spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy udanie rozpocznie walkę o powrót do elity? Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole – Arka Gdynia na Polsatsport.pl.
Arka Gdynia wraca na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej po rocznym pobycie w PKO BP Ekstraklasie. Zespół z Trójmiasta nie zdołał utrzymać się w elicie i teraz będzie chciał możliwie szybko odzyskać miejsce wśród najlepszych polskich drużyn.
Odra ma za sobą kolejny sezon spędzony w Betclic 1 Lidze. Opolanie ponownie zapewnili sobie utrzymanie, ale w nowych rozgrywkach spróbują uniknąć nerwowej walki w dolnej części tabeli i włączyć się do rywalizacji o wyższe lokaty.
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Latem w Arce doszło do zmiany na stanowisku trenera. Przygotowania drużyny poprowadził Czech Marek Jarolim, który zastąpił Dariusza Banasika. Nowy szkoleniowiec stanął przed zadaniem przebudowania zespołu po spadku i przygotowania go do walki o ponowny awans.
Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole – Arka Gdynia w piątek od godziny 21:00 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl