Betclic 1 Liga: Odra Opole – Arka Gdynia. Relacja live i wynik na żywo

Arka Gdynia wraca na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej po rocznym pobycie w PKO BP Ekstraklasie. Zespół z Trójmiasta nie zdołał utrzymać się w elicie i teraz będzie chciał możliwie szybko odzyskać miejsce wśród najlepszych polskich drużyn.

Odra ma za sobą kolejny sezon spędzony w Betclic 1 Lidze. Opolanie ponownie zapewnili sobie utrzymanie, ale w nowych rozgrywkach spróbują uniknąć nerwowej walki w dolnej części tabeli i włączyć się do rywalizacji o wyższe lokaty.

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Latem w Arce doszło do zmiany na stanowisku trenera. Przygotowania drużyny poprowadził Czech Marek Jarolim, który zastąpił Dariusza Banasika. Nowy szkoleniowiec stanął przed zadaniem przebudowania zespołu po spadku i przygotowania go do walki o ponowny awans.

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole – Arka Gdynia w piątek od godziny 21:00 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport