Betclic 1 Liga: Polonia Bytom - Warta Poznań. Relacja live i wynik na żywo

W meczu inaugurującym nowy sezon II polskiej klasy rozgrywkowej naprzeciw siebie staną zespoły, które w przeszłości dwukrotnie wywalczyły mistrzostwo Polski. Polonia Bytom dokonała tego w latach 1954 i 1962, natomiast Warta Poznań w 1929 oraz 1947 roku, jednak jeżeli któryś z tych klubów chciałby nawiązać do dawnych sukcesów, najpierw musi awansować do PKO BP Ekstraklasy.

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I choć zespół z Poznania w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej występował nie tak dawno temu, bo w sezonie 2023/2024, to obecność Polonii Bytom dostrzeżemy w niej dopiero w sezonie 2010/2011. Jeżeli zaś chodzi o Betclic 1 Ligę, to podopieczni Macieja Tokarczyka przystępują do niej w tym roku w charakterze beniaminków (awansowali z Betclic 2 Ligi), natomiast dla piłkarzy z Bytomia będzie to już drugi sezon z rzędu na tym poziomie.

Pod koniec 2025 roku obowiązki trenera Polonii przestał pełnić Łukasz Tomczyk, który później zaliczył nieudaną przygodę w Rakowie Częstochowa, w związku z czym przed nowym sezonem klubowe władze zdecydowały się podpisać umowę z Konradem Geregą.

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Latem oba zespoły rozegrały szereg meczów towarzyskich. Polonia odniosła 3 zwycięstwa (1:0 nad Gryfem Wejherowo, 3:1 nad Rekordem Bielsko-Biała i 4:0 nad KSZO Ostrowiec) oraz poniosła jedną porażkę (2:3 z SFC Opava). Znacznie mniej optymistycznie zaprezentowała się Warta przegrywając kolejno z: Motorem Lublin (1:4), Chrobrym Głogów (1:3), Lechią Zielona Góra (1:2) oraz Górnikiem Polkowice (3:4).

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Warta Poznań w piątek od godziny 18:00 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport