Była gwiazda TAURON Ligi kobiet wraca do ojczyzny. Podpisała kontrakt z mistrzem kraju

O hitowym w skali całej Superligi transferze poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Serbski Związek Piłki Siatkowej (OSSrb).

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- Jestem bardzo szczęśliwa. Od lat mam doskonałe relacje z działaczami Tentu i cieszę się, że będziemy mogli sobie nawzajem pomóc. Liczę na owocną współpracę i kolejne trofea - powiedziała Bjelica.

Polscy kibice doskonale pamiętają Serbkę z gry w TAURON Lidze kobiet. W sezonie 2023/2024 Bjelica występowała w Grot Budowlanych Łódź, kończąc rozgrywki na 4. miejscu. Wystąpiła wówczas w 31 meczach ligowych łódzkiej drużyny i zdobyła dla niej 373 punkty (średnio 12,03 na mecz). Była ósmą najlepiej punktującą zawodniczką polskiej ekstraklasy siatkarek. Z zespołem trenera Macieja Biernata Bjelica dotarła też do półfinału Pucharu CEV.

W przeszłości doświadczona atakująca grała również w innych polskich klubach. W latach 2013-2015 grała dla Chemika Police, z którym zdobyła dwa tytuły mistrzyni Polski (2014, 2015) oraz Puchar Polski. Z kolei w sezonie 2020/2021 była siatkarką E.Leclerc Moya Radomki Radom. Poza Tauron Ligą i Serie A, w swojej karierze występowała również w lidze serbskiej, tureckiej, brazylijskiej, szwajcarskiej, włoskiej, rumuńskiej i indonezyjskiej.

Z reprezentacją Serbii Bjelica dwukrotnie wygrała mistrzostwa świata (2018, 2022) i Europy (2017, 2019). Jest też brązową medalistką olimpijską z Tokio.

Nowy klub 34-latki w poprzednim sezonie w pięknym stylu sięgnął po złoty medal serbskiej Superligi, ponosząc w całym sezonie tylko dwie porażki: jedną w fazie zasadniczej, zakończonej bilansem 21-1, a drugą w meczu z Żeleznicarem Lajkovac w półfinałach ligi.