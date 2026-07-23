Były kapitan Ukrainy: Nie powiedziałbym, że Polska jest poza naszym zasięgiem

Robert IwanekSiatkówka

Siatkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą w ćwierćfinale turnieju finałowego Ligi Narodów. Dmytro Storożyłow, były kapitan "Niebiesko-Żółtych", uważa, że nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy nie są w tym starciu bez szans.

Siatkarze podczas akcji przy siatce, jeden z nich próbuje zablokować atak przeciwnika.
Fot. Cyfrasport
Ukraina zmierzy się z Polską w ćwierćfinale VNL 2026

Ukraińcy zapewnili sobie historyczny awans do najlepszej ósemki VNL w ostatniej kolejce turnieju interkontynentalnego dzięki wygranej 3:1 z Niemcami i jednoczesnej porażce Bułgarów 0:3 z Francją.

 

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- Szczerze mówiąc, wątpiłem w to, że Francja będzie na tyle zmotywowana, by pokonać Bułgarię, ponieważ dla "Trójkolorowych" ten mecz nie miał żadnego znaczenia dla ich dalszych losów w VNL, a dla Bułgarów było to starcie o awans. Oglądałem to spotkanie i mogę powiedzieć, że emocje były ogromne. Bardzo podobał mi się Brizard, który grał nie tylko znakomicie, ale i bardzo różnorodnie, a niemal wszystkie jego decyzje były w danym momencie doskonałe - skomentował Storożyłow w rozmowie ze "Sportem".

 

W ćwierćfinale turnieju finałowego Ukraińców czeka jednak arcytrudne zadanie, ponieważ zmierzą się z Polską, która kwalifikację wywalczyła z 2. miejsca, ustępując jedynie niesamowitym w tym sezonie Japończykom.

 

- Nie jest to z pewnością najłatwiejsza drabinka. Rywalizujemy z Polakami, ale nie powiedziałbym, że jest to drużyna poza naszym zasięgiem. Ukraińska kadra gra bardzo dobrze z mocniejszymi przeciwnikami, więc mam nadzieję, że nasi chłopcy pokażą się z jak najlepszej strony, dadzą z siebie wszystko i wygrają - zakończył były kapitan "Niebiesko-Żółtych".

 

Mecz Polska - Ukraina odbędzie się 30 lipca. Początek spotkania o godzinie 13:30 polskiego czasu.

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