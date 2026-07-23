Co Marcin Tybura będzie robił po zakończeniu kariery? Szczera odpowiedź Polaka

Walka w Belgradzie będzie 25. pojedynkiem Tybury w najbardziej prestiżowej organizacji MMA na świecie. Taki wynik czyni go rekordzistą pod tym względem wśród wszystkich polskich zawodników.

ZOBACZ TAKŻE: Marcin Tybura skomentował niełatwą sytuację w UFC. "Mam nadzieję, że się odbiję"



Igor Marczak zapytał doświadczonego, 40-letniego zawodnika o jego przygotowania do kolejnej gali.



- Od początku mojej przygody ze sportami walki nie prezentowałem się wybitnie, jeśli chodzi o walory atletyczne. Wypracowanie mięśni głębokich przychodziło mi latami, budowałem je różnymi ćwiczeniami. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo niejeden już czuł się dobrze przed walką, a potem wchodził do oktagonu i wszystko uciekało. Najważniejsze jest to, co wydarzy się w pojedynku - powiedział Tybura.



Polak, który w listopadzie skończy 41 lat, zmierzył się również z pytaniem o plany po karierze. Czy Tybura ma już pomysł na życie po życiu?



- Lubię aktywność fizyczną, więc leżenie nie jest mi pisane. Nie mam żadnych planów po karierze, podobnie jak nie planowałem być zawodnikiem MMA - przyznał.



- Do tej pory życie traktuje mnie dobrze. Oddaję się mu - dodał.



Rozmowa Igora Marczaka z Marcinem Tyburą w załączonym materiale wideo.