Córka Agaty Mróz-Olszewskiej podjęła decyzję! Tam zagra w przyszłym sezonie

Siatkówka

Liliana Olszewska w przyszłym sezonie nadal będzie reprezentowała barwy klubu PGE LTS Legionovia Legionowo. Młoda siatkarka jest córką dwukrotnej mistrzyni Europy - Agaty Mróz-Olszewskiej.

Portret młodej kobiety z ciemnymi włosami, uśmiechającej się do obiektywu. Tło jest kolorowe, z dominującymi czerwonymi i niebieskimi odcieniami.
fot. PGE LTS Legionovia/Facebook
Liliana Olszewska w przyszłym sezonie będzie grała w klubie PGE LTS Legionovia Legionowo.

Liliana Olszewska w kwietniu skończyła osiemnaście lat, gra na pozycji atakującej. Jest córką Agaty Mróz-Olszewskiej - dwukrotnej mistrzyni Europy, która zmarła w 2008 roku, dwa miesiące po narodzinach Liliany, w wyniku powikłań po przeszczepie szpiku kostnego.

 

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Liliana kontynuuje rodzinną tradycję i również gra w siatkówkę. Młoda atakująca od 2025 roku występuje w pierwszoligowej drużynie PGE LTS Legionovia Legionowo. Jak się okazało, będzie reprezentowała barwy tego klubu również w sezonie 2026/2027.

 

 

 

 

Swą przygodę z siatkówką Liliana Olszewska rozpoczęła w KS Saska Warszawa, później występowała w drużynach Energa MKS Kalisz i Enea Energetyk Poznań. Z zespołem z Poznania wywalczyła w 2025 roku mistrzostwo Polski juniorek młodszych.

RM, Polsat Sport
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