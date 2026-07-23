Dwa Porsche stoją w salonie Messiego. Wjeżdżają tam specjalną windą

Rekordzista pod względem liczby zdobytych Złotych Piłek od kilku sezonów gra w Interze Miami. Aby zapewnić sobie i najbliższym komfort, zainwestował w apartament z licznymi udogodnieniami. Jednym z nich są dwa miejsca parkingowe w salonie, dzięki czemu argentyński piłkarz może podziwiać auta podczas codziennego wypoczynku. W tym salonowym garażu stoją dwa Porsche: 911 Dakar z pakietem Rallye Design oraz 911 Carrera GTS.

Szklana winda samochodowa Dezervator w salonie



Apartament w Porsche Design Tower Messi kupił już w 2019 roku, gdy grał jeszcze w Barcelonie - na kilka lat przed transferem do Interu Miami, który sfinalizował w 2023 roku. Zamieszkał w nim wraz z rodziną, w tym synami Thiago, Mateo i Ciro, po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych.

Obiekt znany jest z innowacyjnej szklanej windy samochodowej, dzięki której auta wjeżdżają na specjalne platformy i są garażowane na poziomie salonu apartamentu. Mieszkanie Messiego dysponuje dwiema takimi platformami, oddzielonymi od części wypoczynkowej szklaną ścianą.

Jakie luksusowe auta w Miami ma Leo Messi?



W salonie Argentyńczyk trzyma dwa Porsche: 911 Dakar z pakietem Rallye Design oraz 911 Carrera GTS. Pierwsze z nich nawiązuje do zwycięstwa Porsche w rajdzie Paryż-Dakar w 1984 roku. To jednak nie koniec jego floty.

Jak informuje Petros Christoforatos na portalu Go Car, Messi odwozi swoje dzieci do szkoły "zwykle korzystając z Cadillaca Escalade, a jeśli to konieczne, jeździ także Bentleyem Bentaygą, który ma w garażu, lub Range Roverem Sport". W podziemnym garażu Porsche Design Tower ma do dyspozycji również m.in. Audi Q8, Porsche Taycana, Mercedesa-Maybacha S 680, Mercedesa-Benza SLS AMG oraz Pagani Zonda Tricolore.

Z Messim od lat łączony jest także legendarny Ferrari 335 S Spider Scaglietti z 1957 roku, sprzedany na aukcji w 2016 roku za ok. 35 mln dolarów. Jego zakup przez argentyńskiego piłkarza pozostaje jednak niepotwierdzony - to plotka powtarzana od lat, a część doniesień (m.in. CNBC) wskazywała na innego nabywcę.

Apartament Messiego jest wart ponad 9 mln dolarów



Przeszklona winda na auta to nie jedyny luksus tego apartamentu. Mieszkanie zajmuje około 355 metrów kwadratowych i oferuje m.in. pięć łazienek, basen, jacuzzi, piwniczkę na wino i kino domowe. Według serwisu The Real Deal, Messi kupił lokal w 2019 roku za około 5 mln dolarów (część mediów podaje nieco ponad 6 mln). Dziś jego wartość szacuje się na ponad 9 mln dolarów.

Zdobywa trofea i inwestuje w nieruchomości



Leo Messi to specjalista od zdobywania najważniejszych trofeów piłkarskich. Na swoim koncie ma tytuł mistrza świata z 2022 roku oraz dwa wicemistrzostwa - z 2014 roku (porażka w finale z Niemcami) i z 2026 roku (porażka z Hiszpanią). Do tego wielokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, hiszpańską La Ligę i francuską Ligue 1.

Argentyńczyk od lat należy do najlepiej opłacanych sportowców świata i inwestuje w nieruchomości. Jest posiadaczem m.in. willi w rodzinnym Rosario, domu w Castelldefels pod Barceloną oraz czterogwiazdkowego hotelu przy plaży w katalońskim Sitges. Zgodnie z informacjami podanymi w lipcu 2026 roku przez Business Insider Polska jego majątek szacowany jest na ponad 1,1 mld dolarów.

Polsat Sport