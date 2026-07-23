Dwóch Polaków w finale! Jest szansa na podium

Pasiut uzyskał czas 85,38 s. Szybsi byli Brytyjczyk Joseph Clark - 84,78 i Czech Jakub Krejci - 84,80. Popiela miał rezultat 88,54.

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We wtorkowych eliminacjach czwarty rezultat osiągnął Mateusz Polaczyk, ale błędy popełnione w półfinale kosztowały go aż 54 karne sekundy. Z wynikiem 139,62 został sklasyfikowany na 27. pozycji.

Wcześniej w półfinale tej konkurencji kobiet trzeci czas miała broniąca tytułu srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska. Rywalizacja kobiet o medale rozpocznie się o 21.06.

PAP