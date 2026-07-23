Fatalne wieści dla Barcelony, poważna kontuzja gwiazdora. Postawiono błędną diagnozę?

Frenkie de Jong zgłosił się do sztabu medycznego ekipy z Katalonii z powodu problemów z kolanem, których nabawił się jeszcze na rozgrywanym w ostatnim czasie mundialu. Niestety szczegółowe badania potwierdziły najgorsze z obaw.

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"Badania przeprowadzone u zawodnika pierwszej drużyny Frenkiego de Jonga wykazały, że doszło u niego do naderwania więzadła pobocznego przyśrodkowego w prawym kolanie. Uzgodniono, że będzie on kontynuował leczenie zachowawcze i pozostanie pod obserwacją medyczną, a jego stan będzie oceniany na podstawie postępów w nadchodzących tygodniach" - przekazał klub w oficjalnym komunikacie.

COMUNICAT MÈDIC



Les proves realitzades al jugador del primer equip Frenkie de Jong han determinat que pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. S’ha acordat que el jugador continuï sota tractament i seguiment mèdic, pendent de la seva evolució durant les… pic.twitter.com/mMtpJQNJBr — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 23, 2026

Leczenie zachowawcze oznacza, że zawodnikowi jak na razie nie grozi widmo operacji. Problem polega jednak na tym, że Holender miał zostać wcześniej źle zdiagnozowany przez reprezentacyjnych lekarzy, którzy w trakcie mistrzostw świata wykluczyli naderwanie więzadła i pozwolili de Jongowi grać mimo poważnej kontuzji. W efekcie wziął udział we wszystkich czterech meczach kadry.

"Podczas mundialu doznałem urazu kolana. Po pierwszych badaniach lekarze powiedzieli mi, że jest to niegroźny uraz i że nie pogłębi się, jeśli będę kontynuował grę. Jedynym wyzwaniem było granie z bólem, ale przez całą swoją karierę robiłem to zawsze wtedy, gdy mogłem pomóc drużynie - czy to klubowi, czy to reprezentacji. Podczas przerwy wakacyjnej wróciłem do Barcelony na kolejne badania. Wykazały one, że kontuzja jest poważniejsza, niż początkowo sądzono. Na szczęście na tym etapie nie ma potrzeby przeprowadzania operacji. Teraz w pełni koncentruję się na rehabilitacji i jak najszybszym powrocie na boisko" - napisał de Jong w oświadczeniu, które zamieścił w relacji na swoim profilu instagramowym.

🚨🇳🇱 Frenkie de Jong statement. 🔵🔴 pic.twitter.com/XC3RP3XzpI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2026

Holender zdecydował się zamieścić wpis, ze względu na falę krytyki, jaka spadła na niego ze strony niektórych kibiców "Blaugrany".

"Zwykle nie zwracam większej uwagi na to, co pisze się o mnie, drużynie czy klubie. Ostatnio jednak pojawiło się wiele spekulacji dotyczących mojego urazu i mojej sytuacji w Barcelonie. Trudno jest mi przejść do porządku dziennego nad tym, jak niektórzy, z powodu fałszywych doniesień, podważają moje zaangażowanie oraz relacje z klubem. Piłka nożna jest dla mnie wszystkim i zawsze dawałem z siebie wszystko zarówno dla ekipy FC Barcelona oraz mojego kraju. Z tego właśnie względu postanowiłem wyjaśnić, co się wydarzyło. Gra dla Barcelony i kadry daje mi ogromną dumę i moje zaangażowanie się nigdy nie zmieni. Zawsze będę dawał z siebie wszystko dla herbu, kolegów z drużyny oraz kibiców. Czeka nas jeszcze wiele wspaniałych momentów i zrealizowanych celów. Dziękuję za Wasze wsparcie. Nie mogę się doczekać powrotu. Visca Barca Sempre. Frenkie - napisał pomocnik.

Według wstępnych ustaleń przerwa od gry Holendra może potrwać nawet kilka miesięcy. Początek sezonu La Liga został zaplanowany na 15 sierpnia, natomiast faza ligowa Ligi Mistrzów rusza 8 września.

Polsat Sport