Gamrot przedłużył kontrakt z UFC! Znakomite wieści

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Mateusz Gamrot ogłosił, że podpisał nową umowę z UFC. "Jestem wdzięczny za zaufanie i docenienie mojej ciężkiej pracy" - przekazał w mediach społecznościowych.

Mateusz Gamrot stoi przed czarnym tłem z logo UFC, prezentując swoją sylwetkę.
fot. PAP
Mateusz Gamrot przedłużył kontrakt z UFC

Mateusz Gamrot powróci do klatki UFC w nocy z soboty (8 sierpnia) na niedzielę (9 sierpnia). Jego rywalem w walce wieczoru gali UFC w Las Vegas będzie Australijczyk Quillan Salkilld. 

 

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Polak ogłosił w czwartek, że przed kolejnym starciem przedłużył kontrakt z największą organizacją MMA na świecie.

 

"Podpisałem wielowalkowy kontrakt z UFC!" - ogłosił w mediach społecznościowych. "Jestem wdzięczny za zaufanie i docenienie mojej ciężkiej pracy. Dziękuję za wiarę we mnie i za danie mi szansy, bym mógł dalej udowadniać swoją wartość. Kolejny etap zaczyna się już za dwa tygodnie, jedziemy!" - podsumował.

 

Gamrot powróci do klatki po imponującej wygranej z Estebanem Ribovicsem na kwietniowej gali UFC 327. 35-latek całkowicie zdominował rywala i odniósł zwycięstwo przez poddanie (trójkąt rękoma) w drugiej rundzie. Była to dla niego 13. walka w amerykańskiej organizacji.

HP, Polsat Sport
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MATEUSZ GAMROTMMASPORTY WALKIUFC
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