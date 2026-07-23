Gamrot przedłużył kontrakt z UFC! Znakomite wieści

Mateusz Gamrot powróci do klatki UFC w nocy z soboty (8 sierpnia) na niedzielę (9 sierpnia). Jego rywalem w walce wieczoru gali UFC w Las Vegas będzie Australijczyk Quillan Salkilld.

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Polak ogłosił w czwartek, że przed kolejnym starciem przedłużył kontrakt z największą organizacją MMA na świecie.

"Podpisałem wielowalkowy kontrakt z UFC!" - ogłosił w mediach społecznościowych. "Jestem wdzięczny za zaufanie i docenienie mojej ciężkiej pracy. Dziękuję za wiarę we mnie i za danie mi szansy, bym mógł dalej udowadniać swoją wartość. Kolejny etap zaczyna się już za dwa tygodnie, jedziemy!" - podsumował.

Gamrot powróci do klatki po imponującej wygranej z Estebanem Ribovicsem na kwietniowej gali UFC 327. 35-latek całkowicie zdominował rywala i odniósł zwycięstwo przez poddanie (trójkąt rękoma) w drugiej rundzie. Była to dla niego 13. walka w amerykańskiej organizacji.

HP, Polsat Sport